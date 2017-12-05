Видео: новосибирец снял последствия тайфуна на пляже в Гоа

Пляж Керим ночью

Новосибирец Александр Орлов опубликовал ночное видео с пляжа Керим (Индия, штат Гоа).







По словам сибиряка, от нескольких кафе, расположенных вдоль береговой линии, почти ничего не осталось. Впрочем, он оговаривается, что «ничего экстраординарного не произошло».





«Осталась одна конструкция. Все остальные кафешки были смыты с берега вчера и потом их остатки были разобраны», — рассказывает автор ролика.











Вчера Александр выложил в социальную сеть Facebook видеозапись разрушительных последствий тайфуна, который обрушился на индийский пляж в штате Гоа.







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