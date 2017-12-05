В парке «Березовая роща» появится новая сцена

Строительство планируют начать летом следующего года 
Строительство планируют начать летом следующего года 

Мэрия Новосибирска построит новую сцену в парке «Березовая роща». Обновление приурочено к 85-летию Дзержинского района.


«Березовая роща — место, известное всем жителям города, парк расположен на стыке двух районов — Дзержинского и Центрального, его посещают новосибирцы со всего города. Здесь расположены „Дачная академия“, дом культуры „Строитель“, на территории сквера оборудованы площадки для проведения различных культурных мероприятий. Сегодня от ветеранов поступило предложение построить новую сцену. В следующем году Дзержинский район будет отмечать 85-летие, и юбилей — хороший повод выполнить эту просьбу. У нас есть небольшой резерв, который мы можем использовать в следующем году на эти цели», — цитирует Анатолия Локтя пресс-служба мэрии.


По имеющимся данным, проект сцены уже разработан. Помимо площадки для выступлений, он включает в себя подсобные помещения для творческих коллективов и актеров.


«Мэр Анатолий Локоть дал поручение департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии совместно с администрацией Дзержинского района проработать вопрос и летом следующего года приступить к реализации проекта», — уточняют в пресс-службе.


В парке «Березовая роща» часто проходят всевозможные акции и мероприятия. Например, парад близнецов, на котором встретились родители 40 двойняшек


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