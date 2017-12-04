Lamborghini показала свой первый джип

Компания Lamborghini официально представила в Италии свой первый внедорожник Urus. По заявлению производителя, это один из самых быстрых SUV на планете: автомобиль оснащен 4-литровым V8 с двойным наддувом мощностью 641 л.с., разгон да 100 км/ч — 3,6 секунды. Российский рынок назван для модели четвертым по значимости в мире. Стоимость кроссовера у нас — 15 200 000 рублей.





«Эту машину можно будет использовать в любой точке России. Она полностью будет отвечать потребностям рынка. Urus — идеальный автомобиль для русских», — заявил изданию Autonews.ru глава отдела исследований и разработок Lamborghini Маурицио Реджани. Экстерьер автомобиля изобилует прямыми рублеными линиями, которые в своём нагромождении напоминают трансформерную стилистику, а передняя часть машины напоминает огромную лягушку с открытым ртом. Забавно, что в боковой проекции двери Lamborghini Urus похожи на двери суперпопулярного в России кроссовера Hyundai Creta — острая грань разделяет двери на верхнюю и нижнюю части примерно в одной и той же пропорции.





Производитель заявляет, что Lamborghini Urus будет конкурировать с Bentley Bentayga и Porsche Cayenne Turbo S. В Новосибирске последнюю марку продает официальный дилер «Премиум Парк», а ближайший салон Bentley находится в Красноярске.

























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