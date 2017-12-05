Баскетбол: БК «Новосибирск» обыграл ЦСКА-2

БК «Новосибирск» находится на восьмой строчке Суперлиги

Вчера новосибирские баскетболисты одержали победу над командой ЦСКА-2 (Москва) в рамках домашнего матча российской Суперлиги.







Встреча закончилась со счетом 89:84 в пользу БК «Новосибирск».







«На сегодняшний момент любая победа — это приятно. Тем более обыграли лидеров чемпионата, поэтому вдвойне приятнее. Это ЦСКА, тут собрана лучшая молодежь страны. Хотя "молодежью" их назвать тяжело, потому что у нас играют ребята — Тукмаков, Писклов, Мартынов, Макеев — практически их ровесники. Да, у нас есть несколько игроков, которые старше, но у соперника за плечами большой опыт, несколько сезонов в молодежной Евролиге», — цитирует пресс-служба клуба слова Владимира Певнева, главного тренера БК «Новосибирск».







Сейчас БК «Новосибирск» находится на восьмой строчке Суперлиги.







Напомним, встреча новосибирских баскетболистов с командой «Университет-Югра» закончилась поражением.







Напоминаем, что мы круглосуточно ждём от вас сообщения — теперь, чтобы сообщить нам новость, вам не нужно ждать утра — мы принимаем ваши заявки круглосуточно. Присылайте свои сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!