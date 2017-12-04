Подполковника полиции задержали за избиение новосибирца

Преступление произошло в 2014 году 
Преступление произошло в 2014 году 

Служба собственной безопасности задержала подполковника полиции Павла Курбатова. Заместителя начальника полиции Управления МВД России по городу Новосибирску подозревают в причинении вреда здоровью средней степени тяжести. 


В пресс-службе МВД корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что преступление произошло в 2014 году. Именно тогда разгорелся конфликт, который закончился госпитализацией для потерпевшего — мужчины 1953 года рождения.


«Изначально уголовное дело было возбуждено в отношении неустановленного лица. Буквально несколько дней назад сотрудники службы собственной безопасности установили, что (возможно) к этому преступлению причастен сотрудник полиции», — пояснили в пресс-службе.


В настоящее время в отношении Павла Курбатова проводится служебная проверка.


«Если будет установлена вина полицейского, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности», — уточнили в ведомстве.


Бывшие и действующие сотрудники полиции нередко становятся фигурантами уголовных дел. В конце сентября НГС.НОВОСТИ писали об обвинительном приговоре в отношении Вячеслава Крюкова. Подполковник милиции в отставке получил 11 лет лишения свободы по (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).


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