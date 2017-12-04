Путин определил, какие семьи будут получать выплаты за рождение первенца

На выплаты в связи с рождением первенца смогут претендовать только семьи с доходом ниже 1,5 прожиточного минимумам на человека
На выплаты в связи с рождением первенца смогут претендовать только семьи с доходом ниже 1,5 прожиточного минимумам на человека

Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка смогут получать семьи с доходами не более 1,5 прожиточного минимума на человека. Об этом говорится в перечне поручений Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.


По данным Росстата, прожиточный минимум для одного трудоспособного россиянина составляет 11163 рубля.


О введении новых государственных мер поддержки рождаемости президент объявил в конце ноября. В качестве таких мер Путин назвал: 


  • продление программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года;
  • запуск специальной ипотечной программы для семей, у которых после 2018 года родится второй или третий ребёнок;
  • ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первенца и выплачиваться до достижения им полутора лет.

Сумма выплат на рождение первенца будет высчитываться из размера прожиточного минимума ребёнка, установленного для каждого региона, и в среднем составит в 2018 году 10523 рубля, в 2019 году — 10836 рублей, в 2020 году — 11143 рубля.


Семья «с доходами на одного человека в размере не более 1,5 прожиточного минимума» также вправе получать выплаты из средств материнского капитала на второго ребенка до достижения им 1,5 лет, сказано в поручении Президента РФ.

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