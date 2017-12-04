Проскочил на жёлтый: водитель KIA попал в больницу после удара Nissan

Nissan выехал на перекрёсток на мигающий жёлтый сигнал светофора

KIA Rio и Nissan Sunny столкнулись на перекрёстке в Калининском районе Новосибирска: водитель «КИА» попал в больницу.







Авария случилась 4 декабря в 19:10 на перекрёстке улиц Народной и 25 лет Октября.







«Nissan Sunny ехал по 25 лет Октября со стороны Авиастроителей, KIA Rio — по Народной со стороны Ипподромской. Водитель Nissan пояснила, что выехала на перекрёсток на мигающий жёлтый сигнал светофора и снесла KIA», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Судя по фотографиям с места ДТП, «Ниссан» врезался в правый бок «КИА».







Водителя «КИА» увезла скорая помощь, по данным аваркомов, мужчина получил травму ноги и сотрясение.







Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали, что рядом с площадью Калинина Mitsubishi Outlander врезался в LADA Granta — последняя отлетела в столб. В ДТП пострадал водитель «Лады»: его отвезли в больницу с ушибами грудной клетки, головы, туловища и конечностей.