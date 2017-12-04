Проскочил на жёлтый: водитель KIA попал в больницу после удара Nissan

Nissan выехал на перекрёсток на мигающий жёлтый сигнал светофора
Nissan выехал на перекрёсток на мигающий жёлтый сигнал светофора

KIA Rio и Nissan Sunny столкнулись на перекрёстке в Калининском районе Новосибирска: водитель «КИА» попал в больницу.


Авария случилась 4 декабря в 19:10 на перекрёстке улиц Народной и 25 лет Октября.


«Nissan Sunny ехал по 25 лет Октября со стороны Авиастроителей, KIA Rio — по Народной со стороны Ипподромской. Водитель Nissan пояснила, что выехала на перекрёсток на мигающий жёлтый сигнал светофора и снесла KIA», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Судя по фотографиям с места ДТП, «Ниссан» врезался в правый бок «КИА».


Водителя «КИА» увезла скорая помощь, по данным аваркомов, мужчина получил травму ноги и сотрясение.


Вчера НГС.НОВОСТИ рассказывали, что рядом с площадью Калинина Mitsubishi Outlander врезался в LADA Granta —  последняя отлетела в столб. В ДТП пострадал водитель «Лады»: его отвезли в больницу с ушибами грудной клетки, головы, туловища и конечностей. 

Прочтений: 3441
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (54)54
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено