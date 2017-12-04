«Уродливое мошенничество»: новосибирских автомобилистов обвинили в разорении страховых с ОСАГО





Новосибирцам за 9 месяцев 2017 года выплатили 97,6 млн рублей в качестве страховой выплаты и ещё 125 млн — в качестве накладных расходов

В Новосибирске отметили рост незаконных страховых выплат по ОСАГО — за 9 месяцев этого года в регионе автомобилистам выплатили по страховке более 222,7 млн рублей, при этом большую часть составили накладные расходы. К ним относят штрафы, пени и прочие расходы, которые автомобилисты стали требовать по советам автоюристов.





Об этом 4 декабря на пресс-конференции рассказал Игорь Жук, директор департамента страхового рынка ЦБ РФ.





«По-разному тема связана с мошенничеством уродливым в регионах, и эти схемы по-разному реализовываются. Мошенничество — трудноискореняемая вещь, но нам принципиально важно минимизировать его последствия. Сегодня это чрезвычайно серьёзная проблема. Её может решить только комплексный подход», — пояснил он.







Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов добавил, что из 12 регионов Сибири только в трёх из них страховая выплата больше, чем сумма накладных расходов: «То есть размер выплат, которые к восстановлению автомобиля не имеют никакого отношения, вышел на первый план.





Очевидно, что это работа недобросовестных автоюристов, злоупотребляющих правом.





<...> Это на грани злоупотребления правом: юрист находит лакуны, разрывы в законодательстве и представляет их таким образом, что [распространяющийся с 2012 года на страховые компании] закон "О защите прав потребителей" "раздевает" страховые компании. Это чистый криминал. Треть уходит автовладельцу, остальное оседает в карманах мошенников».





По словам экспертов, ОСАГО находится в зоне «критической убыточности». За 9 месяцев этого года число регионов, в которых средние выплаты по страховке превысили 100 тысяч рублей, выросло в два раза. Вместе с этим в стране продолжают орудовать мошенники. Они становятся посредниками при оформлении электронного полиса и подделывают бланки ОСАГО — партии фальшивых бланков регулярно задерживают на таможне из Китая, но возбудить уголовное дело не могут, потому что ущерб его перевозчик ещё не нанёс, объяснили представители РСА.





Эксперты предложили создать в региональных УМВД подразделения, которые бы занимались расследованием преступлений со страховкой, или сделать как в Европе — дать страховым компаниям возможность самим расследовать мошеннические схемы. Пока же автомобилистам рекомендуют обращаться со всеми жалобами на страховые в Центробанк.