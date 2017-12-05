Новосибирец отсудил у «СИБЭКО» 430 тысяч за перевернувшийся из-за открытого люка внедорожник

Открытый люк на Немировича-Данченко обошёлся компании «СИБЭКО» в сотни тысяч рублей

Новосибирский водитель отсудил больше 430 тысяч рублей у АО «СИБЭКО» после того, как его внедорожник Toyota Hilux Surf перевернулся на крышу из-за открытого люка на дороге.





Авария случилась днём 6 июня 2016 года на улице Немировича-Данченко.







«Мы возвращались с работы, было около четырёх часов. Ехали по Немировича к "Совсибири" со стороны Станиславского, я сидела на переднем сиденье рядом с мужем, разговаривала по телефону и вдруг почувствовала, что нас подкинуло, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ супруга водителя. — Потом мы ударились о поребрик — и всё. Нет, я не потеряла сознание — я просто оказалась в перевёрнутой машине. Мы сами потихоньку из неё выбрались, тут же начали останавливаться машины, нам стали оказывать помощь».







По словам женщины, уже после аварии она увидела на дороге открытый колодец, который не был огорожен или обозначен предупреждающими знаками.







Toyota Hilux Surf перевернулась после того, как попала колёсами в открытый люк





Как пояснял Ленинскому районному суду сам водитель Toyota Hilux Surf, он ехал в среднем ряду со скоростью не больше 60 км/ч, слева от него сидела супруга. Оба были пристёгнуты. Движение на трёхполосной дороге было плотным. Вдруг ехавшая впереди машина свернула налево, и водитель увидел впереди, прямо перед собой, открытый колодец.







«Крышка люка была сдвинута, расстояние до колодца было примерно 8–10 метров. Он (водитель "Тойоты". — О.Х.) понял, что объехать препятствие не успевает, пытался сманеврировать вправо. Однако автомобиль, попав левыми колёсами в колодец, опрокинулся, полетел вправо за поребрик и упал на крышу», — приводятся показания водителя в материалах суда.







В аварии пострадала жена водителя. Как пояснила НГС.НОВОСТИ сама пассажирка, она сильно поранила руку, кроме того, врачи обнаружили у неё трещину в ребре.







«История имела двойное продолжение: сначала мужчину пытались привлечь к ответственности в виде лишения водительского удостоверения за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью, но суд не нашёл в его действиях никаких нарушений. Далее с собственника люка — АО "СИБЭКО" — был взыскан ущерб, причинённый автомобилю», — рассказал заместитель директора юридической компании «Белая крепость» Олег Крестов, который представлял интересы водителя в судах.







Водитель заметил открытый колодец, когда до него оставалось 10 метров





Ещё в октябре 2016 года Ленинский районный суд прекратил разбирательство по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение лёгкого вреда здоровью потерпевшего). Судья пришла к выводу, что водитель ехал по правилам и при этом «не имел технической возможности избежать наезда на открытый люк».







Отсудить материальный ущерб у компании «СИБЭКО» водителю удалось спустя ещё год.





«Ответственными лицами не были приняты меры к своевременному устранению помех для движения, что создало угрозу безопасности дорожного движения, в результате чего произошло рассматриваемое ДТП», — говорится в решении Центрального районного суда Новосибирска, полный текст которого был выпущен 6 октября 2017 года.







Суд обязал «СИБЭКО» выплатить водителю материальный ущерб — 420 592 рубля. Именно в такую сумму, по данным автотехнической экспертизы, мог бы обойтись ремонт машины, если бы владелец решил её восстанавливать. Кроме того, суд обязал энергетиков возместить водителю расходы на проведение оценки ущерба (7,5 тысячи рублей), на составление топографической схемы с подземными коммуникациями (2 тысячи рублей) и на оплату госпошлины (7,5 тысячи рублей).







Как уточнил юрист Олег Крестов, это решение вступило в законную силу, владельцы машины уже получили деньги. Подтвердила это и супруга водителя. Она уточнила, что автомобиль семья восстанавливать не стала, так как у него очень серьёзные повреждения.





Как говорится в материалах административного дела, у «Тойоты» были повреждены крыша, капот, передний бампер, все двери, оба передних крыла, передние фары, решётки радиатора, лобовое стекло и диски левых колёс.







В пресс-службе АО «СИБЭКО» ситуацию прокомментировали коротко: «Судебный спор завершён. Стороны к друг другу претензий не имеют».