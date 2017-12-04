Многие лезут купаться: новосибирец снял приход тайфуна в Гоа


Разрушенные кафе на пляже Керим
Разрушенные кафе на пляже Керим

Новосибирец Александр Орлов стал свидетелем приближения тайфуна к штату Гоа в Индии.


«Сегодня ночью на Гоа пришли первые признаки тайфуна, который идёт к нам с юга. Вчера и позавчера он был на Шри-Ланке и юге Индии, теперь он постепенно перемещается к нам. Основной удар ожидается сегодня ночью и завтра, но уже сегодня ночью на пляже Керим смыло все кафе, там остался голый берег и обломки кафе, где отдыхали люди», — рассказал Александр Орлов.


По словам новосибирца, большинство туристов в Гоа — из России. «Они спокойно себя ведут, многие даже в такую волну лезут купаться, местные спасатели их постоянно отгоняют с берега. Паники нет», — рассказывает Александр.



Александр Орлов говорит, что постепенно волны и ветер усиливаются, сейчас на пляже порывы ветра до 15–18 м/с и идёт дождевой фронт. «Усилена береговая охрана. Спасатели изо всех сил стараются не подпускать туристов к воде», — добавил турист.


2 декабря ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России в Twitter предупредил туристов о шторме на Шри-Ланке, а также индийских штатах Керала, Тамилнад и островах Лакшадвип из-за прохождения в Аравийском море тропического циклона «Окхи».


В феврале этого года НГС.НОВОСТИ писали про новосибирского туриста Екима Руднева, который объехал на велосипеде север Таиланда и увидел последствия наводнения в Южном Таиланде.

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