Авария с автобусом собрала огромную пробку на пути к Димитровскому мосту

В ДТП попали несколько легковых машин и автобус

В вечерний час пик 4 декабря на Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись иномарки и автобус: авария спровоцировала серьёзную пробку.







Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, авария случилась около 17:30. По словам корреспондента НГС.НОВОСТИ, который стал свидетелем последствий аварии, две иномарки и автобус столкнулись в середине Димитровского моста и перегородили для проезда средний и левый ряды моста.







Судя по фотографиям с места происшествия, одна из иномарок лишилась переднего бампера, а вторая — заднего.





Авария спровоцировала пробку на мосту





Из-за аварии на проспекте Димитрова в сторону левого берега, улицах Владимировской, Нарымской и Вокзальной магистрали скопились серьёзные пробки — ехать по улицам можно не быстрее 5 км/ч. Также сейчас сильные заторы на Красном проспекте, Ипподромской, Писарева и Островского. Уровень пробок в городе оценивается в 8 баллов.





Заторы возникли на проспекте Димитрова, Владимировской, Нарымской и Вокзальной магистрали





В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали, что на Димитровском мосту, недалеко от торгово-сервисного центра «AutoLand», столкнулись Hyundai, Lexus RX и Toyota Corolla. В ДТП тогда пострадал водитель Lexus RX: он ударился головой.