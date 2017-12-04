Авария с автобусом собрала огромную пробку на пути к Димитровскому мосту
В вечерний час пик 4 декабря на Димитровском мосту в Новосибирске столкнулись иномарки и автобус: авария спровоцировала серьёзную пробку.
Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, авария случилась около 17:30. По словам корреспондента НГС.НОВОСТИ, который стал свидетелем последствий аварии, две иномарки и автобус столкнулись в середине Димитровского моста и перегородили для проезда средний и левый ряды моста.
Судя по фотографиям с места происшествия, одна из иномарок лишилась переднего бампера, а вторая — заднего.
Из-за аварии на проспекте Димитрова в сторону левого берега, улицах Владимировской, Нарымской и Вокзальной магистрали скопились серьёзные пробки — ехать по улицам можно не быстрее 5 км/ч. Также сейчас сильные заторы на Красном проспекте, Ипподромской, Писарева и Островского. Уровень пробок в городе оценивается в 8 баллов.
В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали, что на Димитровском мосту, недалеко от торгово-сервисного центра «AutoLand», столкнулись Hyundai, Lexus RX и Toyota Corolla. В ДТП тогда пострадал водитель Lexus RX: он ударился головой.
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Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова (1, 2), скриншот yandex.ru/maps (3)