Новосибирец угнал машину такси, пригрозив водителю смертельным уколом

Новосибирец отправится в колонию строгого режима за угон машины такси

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 28-летнему мужчине, который угнал машину такси вместе с её водителем.







Происшествие случилось в октябре 2017 года, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Юлия Нуреева.







По словам гособвинителя, пьяный мужчина ехал ночью в такси по Дзержинскому району и начал требовать у водителя, чтобы тот отдал ему машину. При этом пассажир запугивал водителя и представлялся «сотрудником органов». Водитель сначала не воспринял эти требования серьёзно, но потом начал опасаться буйного пассажира.





Возле дома № 25 по улице Волочаевской пассажир потребовал остановиться.







«Водитель останавливает автомобиль, и пассажир начинает выдвигать ему угрозы: "Пусти меня за руль, а то я тебя застрелю, у меня при себе пистолет". Водитель пытается покинуть автомобиль. Пассажир удерживает его за рукав, поднимает вверх какой-то предмет (водитель в силу темноты не понял, что это) и высказывает угрозу: "Если ты сейчас не пересядешь на пассажирское сиденье, то я тебе сделаю смертельную инъекцию". И держит какой-то предмет по направлению в сторону водителя. Водитель реально воспринимает угрозы и пересаживается на соседнее сиденье», — описала ситуацию Юлия Нуреева.







По словам гособвинителя, после этого пассажир сел за руль и поехал по городу. Как утверждает таксист, катался угонщик не меньше получаса, пока на него не обратили внимание автоинспекторы. Это произошло уже в Октябрьском районе, когда Nissan AD с пьяным водителем остановился на светофоре, а рядом с ним затормозила Subaru Legacy. Водитель тонированного Subaru приоткрыл окно и решил сделать замечание угонщику за то, что тот создаёт аварийные ситуации на дороге: превышает скорость и подрезает другие автомобили.





Инспекторы ГИБДД заинтересовались тем, что водители никуда не едут, несмотря на то, что уже загорелся зелёный свет. Полицейские стали задавать вопросы водителю и пассажиру Subaru и узнали от них, что водитель «Ниссана», возможно, пьян. После этого автоинспекторы пустились в погоню за машиной такси.







«Они начали преследовать Nissan с проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, требовали остановиться, но водитель набирал скорость», — рассказала Юлия Нуреева.





Догнать машину автоинспекторам удалось в районе улицы Восход — возле дома № 23 на улице 3 Интернационала. Угонщик выскочил из машины и убежал. Автоинспекторы побеседовали с оставшимся в машине таксистом, он рассказал им о случившемся и описал сбежавшего угонщика. Вскоре полицейские задержали подозреваемого.







Как уточнила Юлия Нуреева, в суде мужчина не отрицал, что угнал машину, но при этом пояснил, что у него не было ни пистолета, ни шприца, которыми он бы мог угрожать таксисту. Кроме того, угонщик утверждал, что сам решил сесть за руль, потому что боялся преследования и хотел быстрее добраться до дома — перед поездкой на такси у него случился конфликт с мужчиной, который угрожал ему своими связями и заявил, что он из района «живым не выберется».







На прошлой неделе, 29 ноября, Дзержинский районный суд Новосибирска признал 28-летнего угонщика виновным по ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения) и приговорил его к трём годам колонии строгого режима, уточнила Юлия Нуреева.







Приговор в силу не вступил.







А в Калининском районном суде сегодня начался процесс над двумя подростками — их обвиняют в том, что они напали на женщину-таксиста с ножом.