«Ребёнок останется с бабушкой»: чиновники проверят семью, в которой при пожаре погибли пятеро детей

В сгоревшем доме жили шестеро детей

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Любовь Зябрева побывала на месте трагедии в посёлке Степной, где при пожаре погибли пятеро детей, — омбудсмен пообщалась с единственным выжившим ребёнком и обещала держать судьбу мальчика «на контроле».







«Я встречалась с ребёнком, встречалась с дедушкой, с бабушкой, родственники там были, — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Любовь Зябрева. — Ребёнку 11 лет, он имеет право иметь свою точку зрения, изложить то, что он хочет... Из беседы с ним я поняла, что в настоящее время он хотел бы остаться с бабушкой и дедушкой. Поэтому будут проведены меры, чтобы это узаконить. Одно могу сказать точно — он будет [жить] однозначно среди родных людей».







Омбудсмен пояснила, что, скорей всего, речь будет идти о временной опеке. Комиссия по делам несовершеннолетних должна решить, останутся ли у отца мальчика родительские права и сможет ли мужчина участвовать в воспитании ребёнка.





«Семья у них как неблагополучная не значилась. Она состояла на учёте как многодетная семья, которая попала в трудную жизненную ситуацию в связи со смертью мамы, — продолжила Зябрева. — В этой семье доходы были нормальные, потому что социальные службы помогли отцу оформить все пособия по утере кормильца и детские пособия. Социальные работники эту семью посещали».







По словам омбудсмена, однокомнатный дом, в котором жили дети, был куплен на материнский капитал. На пособие отец семьи приобретал новую мебель и ремонтировал печь и проводку.





«У него (отца семьи. — А.И.) была жизнь с двойным дном, — уверена уполномоченный по правам ребёнка. — Днём его никто не замечал за злоупотреблением алкоголя, я разговаривала с соседями, с родными. Мне все говорят о том, что он употреблял, но делал так, чтобы никто не видел. В вечернее время [выпивал]».







Любовь Зябрева объяснила, что вопрос с наказанием социальных работников и администрации посёлка, которые недосмотрели за семьёй, решится только после проверки.





«Работает областное ведомство министерства социального развития, там работает Следственный комитет, там работает прокуратура, там работает МЧС. Когда все проверки будут проведены, тогда и будут сделаны соответствующие выводы», — добавила омбудсмен.





Напомним, сильный пожар случился утром 3 декабря в одной из квартир деревянного дома в посёлке Степной Искитимского района. В доме проживало восемь человек: шестеро детей, отец и его жена (женщина не является матерью детей). Пятеро детей погибли при пожаре, в живых остался только старший сын, который в это время находился у бабушки.