Новосибирский фильм об одиночестве получил главный приз фестиваля короткометражек

В современной короткометражке узнаётся сцена из известного фильма «Три тополя на Плющихе»

В Новосибирске выбрали лучшие ремейки известных фильмов — победителем стала короткометражка по мотивам картины «Три тополя на Плющихе».





4-минутный фильм пересказывает известную сцену, в которой главная героиня исполняет песню Александры Пахмутовой «Нежность». Автор новосибирской короткометражки Сергей Владимиров сделал её более современной: песню заменили на хит певицы Славы «Одиночество».







«Сначала была концепция сделать более шуточным этот эпизод, более сатирическим, взять совершенно другую попсовую песню, ещё более попсовую. Но потом исполнительница главной роли подсказала другую песню задействовать. Так и получился небольшой фильм про одиноких людей в одинокой машине посреди большого города», — рассказал Сергей Владимиров.







На создание фильма, с момента объявления темы до завершения монтажа, по условиям конкурса, ушло 120 часов, снимали его в конце ноября. Чтобы сымитировать ливень, автомобиль, в котором снимали фильм, загнали на автомойку, и сняли сцену за 2 часа и 11 дублей. Виды города использовали архивные — из материалов друзей режиссёра и из открытых источников.







Фильм, получивший Гран-при фестиваля





«Сцена снималась днём, было прекрасно видно на начальном плане, что это автомойка, как бы мы воду сверху не лили. Поработали с фильтрами, затемнили, и вышло, что машина ночью стоит на улице», — поделился автор фильма.







Главные роли в фильме исполнили сам режиссёр и телеведущая Яна Бугакова. «Я считаю, что именно Яна вытянула эту сцену, всё на ней строилось и держалось, хотя жюри мне сказало, что я тоже неплохо вис на руле», — заметил Владимиров.







Серебряную награду получил фильм Анны Масловой по мотивам картины «Семь самураев» Акиры Куросавы, главные роли в нём исполнили Олег Жуковский и Александр Ульянкин. Бронзу жюри присудило короткометражке Евгении Хиль по мотивам фильма «Вий», а приз зрительских симпатий взял короткометражный римейк «Пятого элемента», снятый Игорем Гришкиным.







Фильм Анны Масловой завоевал серебро





Звание лучшего актёра чемпионата получил Евгений Важенин за роль в 3-минутной интерпретации сцены из фильма «Сталкер», снятой творческим объединением MOROSHKA.







Жюри высоко оценило исполнителя главной роли ремейка сцены из «Сталкера»





Чемпионат короткометражного кино «Скорофильм» проводится в Новосибирске с 2011 года. Тема прошлого года была «Кино. Признание в любви» в честь 120-летия кино — тогда победила Евгения Хиль, сняв короткометражку о замене денег фильмами.







В этом году заявки на участие прислали 45 команд, на выбор им было предоставлено 70 известных фильмов с 1920-го по 2017 год включительно, на которые они могли снять ремейки. В итоге в конкурсе участвовали 27 лент.







«Оказалось достаточно сложным переснять ремейки, эпизоды с известных фильмов, — прокомментировала организатор фестиваля Оксана Берилло. — Задача была показать деталь, по которой сразу вся картина бы узнавалась. В итоге мы больше внимания уделяли художественным достоинствам и авторскому новаторству. По поводу некоторых работ нельзя сказать, что это какая-то самодеятельность — настоящее короткометражное кино».