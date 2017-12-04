Подозреваемого в убийстве болельщика в Новосибирске сняли с поезда в Кировской области

В драке погиб Эдуард Самышкин: ему пробили висок и сломали шейные позвонки
В драке погиб Эдуард Самышкин: ему пробили висок и сломали шейные позвонки

Следователи задержали подозреваемого в смерти 30-летнего болельщика красноярского ФК «Енисей» — задержанному новосибирцу уже предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. 


«В отношении 24-летнего обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО. 


Напомним, 18 ноября красноярские болельщики встретились с новосибирцами, чтобы уладить давний конфликт из-за баннеров, разговор перерос в драку, в которой погиб Эдуард Самышкин: 30-летнему мужчине пробили висок и сломали шейные позвонки.


В СК рассказали, что тело погибшего было обнаружено 18 ноября около 23:00 возле дома № 31 на улице Северной. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).


В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что личность подозреваемого была установлена почти сразу после преступления.


«Полстраны за ним пробежали, — пояснили в ведомстве. — Стала поступать информация, где подозреваемый может находиться, что он уехал из Новосибирска. Установили, что он снимает квартиру в Нижнем Новгороде, выехали туда, точно выяснили, что за квартира, где находится. Но к моменту появления сотрудников полиции он уже эту квартиру покинул, съехал. Дальше подключились транспортные полицейские, было установлено, что он движется в поезде. И совместно с оперативниками уголовного розыска Кировской области и транспортными полицейскими Нижегородской области его и задержали». 


В полиции пояснили, что задержанный уже доставлен в Новосибирск. 


В 2015 году новосибирские и красноярские фанаты футбола устроили массовую драку на проспекте Мира в Красноярске. В потасовке участвовали около двадцати человек.

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