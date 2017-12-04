Подозреваемого в убийстве болельщика в Новосибирске сняли с поезда в Кировской области
Следователи задержали подозреваемого в смерти 30-летнего болельщика красноярского ФК «Енисей» — задержанному новосибирцу уже предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.
«В отношении 24-летнего обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.
Напомним, 18 ноября красноярские болельщики встретились с новосибирцами, чтобы уладить давний конфликт из-за баннеров, разговор перерос в драку, в которой погиб Эдуард Самышкин: 30-летнему мужчине пробили висок и сломали шейные позвонки.
В СК рассказали, что тело погибшего было обнаружено 18 ноября около 23:00 возле дома
В пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что личность подозреваемого была установлена почти сразу после преступления.
«Полстраны за ним пробежали, — пояснили в ведомстве. — Стала поступать информация, где подозреваемый может находиться, что он уехал из Новосибирска. Установили, что он снимает квартиру в Нижнем Новгороде, выехали туда, точно выяснили, что за квартира, где находится. Но к моменту появления сотрудников полиции он уже эту квартиру покинул, съехал. Дальше подключились транспортные полицейские, было установлено, что он движется в поезде. И совместно с оперативниками уголовного розыска Кировской области и транспортными полицейскими Нижегородской области его и задержали».
В полиции пояснили, что задержанный уже доставлен в Новосибирск.
В 2015 году новосибирские и красноярские фанаты футбола устроили массовую драку на проспекте Мира в Красноярске. В потасовке участвовали около двадцати человек.
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Алёна Истомина
Фото со страницы Надежды Самышкиной в соцсети «ВКонтакте»