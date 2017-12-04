Поближе к метро: мэр Локоть предложил ещё одну площадку для нового ЛДС
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил ещё одно место для строительства нового ЛДС.
«Предложил ещё одну площадку для строительства новой ледовой арены в Новосибирске. Она находится на территории бывшего городского аэропорта, недалеко от станции метро "Заельцовская". На мой взгляд, перспективное место. К тому же этот участок сегодня не застроен, а значит, не потребуется затрат на снос», — написал сегодня в своём аккаунте в Facebook Анатолий Локоть.
Мэр добавил, что уже показал макет ЛДС на этом месте врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову.
Ранее мэрия предлагала для строительства нового ЛДС три площадки: на территории бывшего военного городка, НГАУ и на улице Немировича-Данченко — здесь, на берегу Оби, предполагалось строить ЛДС прежде. А врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников говорил, что обсуждается ещё одна площадка — на улице Станционной возле Экспоцентра под Новосибирском.
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Ксения Евдокимова
Фото www.facebook.com/Anatoly.Lokot