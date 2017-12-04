Поближе к метро: мэр Локоть предложил ещё одну площадку для нового ЛДС

Стадион в Новосибирске планируют построить к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил ещё одно место для строительства нового ЛДС.


«Предложил ещё одну площадку для строительства новой ледовой арены в Новосибирске. Она находится на территории бывшего городского аэропорта, недалеко от станции метро "Заельцовская". На мой взгляд, перспективное место. К тому же этот участок сегодня не застроен, а значит, не потребуется затрат на снос», — написал сегодня в своём аккаунте в Facebook Анатолий Локоть.


Мэр добавил, что уже показал макет ЛДС на этом месте врио губернатора Новосибирской области Андрею Травникову.


Макет ледовой арены на территории бывшего городского аэропорта
Макет ледовой арены на территории бывшего городского аэропорта


Ранее мэрия предлагала для строительства нового ЛДС три площадки: на территории бывшего военного городка, НГАУ и на улице Немировича-Данченко — здесь, на берегу Оби, предполагалось строить ЛДС прежде. А врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников говорил, что обсуждается ещё одна площадка — на улице Станционной возле Экспоцентра под Новосибирском.

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