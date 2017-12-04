Полиция поймала причастных к звонкам о лжеминировании в российских городах

Из-за угроз о лжеминировании этой осенью в российских регионах спасатели эвакуировали более полумиллиона человек

Полиция задержала участников нелегального оператора мобильной связи, с номеров которого этой осенью «телефонные террористы» сообщали о минировании торговых центров и других зданий в регионах России. Напомним, из-за угроз взрывов в сентябре и октябре из зданий в крупнейших российских городах были эвакуированы более полумиллиона россиян.





«На территории шести регионов России проведены обыски, в ходе которых изъят 41 сотовый шлюз, более 2000 сим-карт различных операторов, компьютерная техника, электронные носители информации, а также средства связи. Личности участников группы установлены. Они задержаны и дают признательные показания», — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.



По данным МВД, разоблачённый нелегальный оператор связи оказывал незаконные услуги междугородной и международной телефонной связи гражданам и компаниям в Москве и Московской области, а также в Ярославской, Калужской областях, Краснодарском и Алтайском краях. Оператор позволял клиентам совершать звонки, подменяя номер вызывающего абонента. В МВД подчеркивают, что этот сервис помогал совершать противоправные действия, в том числе сообщать о якобы заложенных бомбах.





На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство»: оператор связи не был зарегистрирован в качестве субъекта предпринимательской деятельности и не имел лицензии на право оказания мобильных услуг. К каким именно сигналам о лжеминировании причастны задержанные, МВД пока не сообщает.





Массовые сообщения о минированиях торговых и бизнес-центров, школ, вокзалов и других зданий начались в сентябре. 11 сентября волна звонков о бомбах в общественных местах прокатилась по нескольким городам России — Челябинску, Ставрополю, Омску, Уфе, в ночь на 12 сентября эстафету подхватили Екатеринбург и Новосибирск: тогда поступило 6 сообщений о бомбах на вокзале, в клубах, караоке-барах и гостиницах.







Следующая волна эвакуаций прошла в Новосибирске 28 сентября: неизвестные сообщали о минированиях крупных торговых центров, бизнес-центров, приблизительно 30 школ, Технопарка, аэропорта Толмачёво, автовокзала, Заксобрания, НГТУ. Продолжились звонки и в октябре: в начале месяца эвакуировали школу, а в конце — автовокзал и аэропорт.

