Новосибирец устроил пикет у областного правительства из-за гибели детей в Степном

Сергей Крупенько решил провести пикет, чтобы напомнить всем об «алкогольной угрозе»
Сергей Крупенько решил провести пикет, чтобы напомнить всем об «алкогольной угрозе»

Новосибирец Сергей Крупенько устроил 4 декабря одиночный пикет у правительства области — выйти на акцию протеста его подтолкнула трагедия в посёлке Степной, где 3 декабря в пожаре погибли пятеро детей. 


Активист, председатель совета информационно-методического центра «Трезвый город» Сергей Крупенько вышел на пикет у здания на Красном проспекте, 18 днём 4 декабря — в руках у него были плакаты, которые он попеременно менял. 


«Требуем встречи с губернатором», «Нет — саботажу политики отрезвления НСО!», «Губернатор! Избавьтесь от лоббистов алкогольного бизнеса в правительстве!» — гласили надписи на плакатах.


Крупенько пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что решил выйти на пикет после трагического случая в посёлке Степной Искитимского района, где в горящем доме погибли пятеро детей — жители соседних домов рассказали, что пожару предшествовало застолье.


«Мы убеждены, что вчерашняя трагедия могла бы и не пройзойти, если бы в области у нас была площадка, где бы с участием населения обсуждалась эффективность принимаемых мер по снижению уровня алкоголизации населения», — отметил Сергей Крупенько.


Активисты организации «Трезвый город» занимаются борьбой с алкоголизмом в Новосибирске не первый год. Минувшим летом общественники выступали против возможности открывать пивные магазины в школах.

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