Новосибирец устроил пикет у областного правительства из-за гибели детей в Степном

Сергей Крупенько решил провести пикет, чтобы напомнить всем об «алкогольной угрозе»

Новосибирец Сергей Крупенько устроил 4 декабря одиночный пикет у правительства области — выйти на акцию протеста его подтолкнула трагедия в посёлке Степной, где 3 декабря в пожаре погибли пятеро детей.





Активист, председатель совета информационно-методического центра «Трезвый город» Сергей Крупенько вышел на пикет у здания на Красном проспекте, 18 днём 4 декабря — в руках у него были плакаты, которые он попеременно менял.





«Требуем встречи с губернатором», «Нет — саботажу политики отрезвления НСО!», «Губернатор! Избавьтесь от лоббистов алкогольного бизнеса в правительстве!» — гласили надписи на плакатах.





Крупенько пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что решил выйти на пикет после трагического случая в посёлке Степной Искитимского района, где в горящем доме погибли пятеро детей — жители соседних домов рассказали, что пожару предшествовало застолье.





«Мы убеждены, что вчерашняя трагедия могла бы и не пройзойти, если бы в области у нас была площадка, где бы с участием населения обсуждалась эффективность принимаемых мер по снижению уровня алкоголизации населения», — отметил Сергей Крупенько.





Активисты организации «Трезвый город» занимаются борьбой с алкоголизмом в Новосибирске не первый год. Минувшим летом общественники выступали против возможности открывать пивные магазины в школах.