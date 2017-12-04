В Новосибирске скоропостижно скончался известный джазовый музыкант

Владимир Кирпичёв на одном из выступлений в Академгородке

В Новосибирске в возрасте 54 лет скоропостижно скончался известный джазовый барабанщик Владимир Кирпичёв.





Об этом сообщил знакомый Кирпичёва, заместитель директора кинозала «Синема» Алексей Бутов.







«Мне стало известно утром, а я это проверил у его работодателя [Сергея] Гершеновича (руководителя джаз-оркестра «Сибирский диксиленд». — И.К.). Причина смерти и дата неизвестна, потому что он два дня не отвечал на звонки. <…> Многие замечали, что он похудел в последнее время. Но на здоровье не жаловался», — рассказал Алексей Бутов.







Владимир Кирпичёв в новосибирском музыкальном сообществе считался одним из лучших барабанщиков. Он был старейшим участником легендарного джаз-оркестра «Сибирский диксиленд», которым управляет Сергей Гершенович. Кирпичёв участвовал во многих новосибирских джазовых и других музыкальных проектах. Он выступал совместно и с мировыми джазовыми звёздами: американцами — джазовым композитором и пианистом Дейвом Уорреном Брубеком, блюзменом Кенни Уэйном, джаз-вокалистом из легендарного оркестра Каунта Бейси Деннисом Роуландом; популярным в Европе джазовым пианистом из Финляндии Женей Гимером и другими.







«Легче вспомнить, с кем он не играл. В первый выезд на Запад, это был легендарный выезд, который ещё [Сергей] Бугаев делал, они («Сибирский диксиленд». — И.К.) играли с Дейвом Брубеком. А так всех, с кем они играли, просто невозможно перечислить», — отметил Алексей Бутов.







Прощание с Владимиром Кирпичёвым состоится в среду, 6 декабря, с 12:00 до 13:00 в Новосибирском крематории, после чего музыканта кремируют.







В конце прошлой недели ещё один известный новосибирский музыкант оказался в центре всех местных новостей: 48-летний исполнитель Александр Церпята попал в реанимацию в результате серьёзного ДТП.