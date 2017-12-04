Сосед получил 18 лет за жестокое убийство ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран умер на месте после многочисленных порезов

Сегодня, 4 декабря, Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу 32-летнему Ивану Гейнце, обвинённому в убийстве 90-летнего ветерана ВОВ.





«В суде установлено, что с 15 до 18 часов 2 января 2017 года Гейнце в состоянии алкогольного опьянения пришёл к ранее знакомому пожилому человеку, проживающему на улице Лермонтова в Центральном районе Новосибирска (обвиняемый и мужчина были соседями).





Престарелый мужчина плохо передвигался по квартире, поскольку у него не было правой ноги на уровне верхней трети бедра», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.







Прежде в пресс-службе регионального СКР рассказывали, что потерпевший до случившегося просил обвиняемого починить ему входную дверь. Под этим предлогом подсудимый пришёл к ветерану.





«Между ними произошёл конфликт — его причины обвиняемый не помнит. Он взял на кухне нож и зарезал ветерана», — рассказывали в следственном управлении.







В прокуратуре уточнили, что Гейнце много раз ударил ножом потерпевшего в лицо и шею. Ветеран погиб на месте.







После случившегося обвиняемый попытался скрыться, но его нашли в течение суток и отправили в СИЗО, отмечали в СК. В суд дело передали в начале октября.







Суд приговорил Гейнце к 18 годам в колонии особого режима. Приговор в силу не вступил.

