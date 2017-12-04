Многодетная семья после пожара получит 1,3 миллиона от чиновников


Пожар вспыхнул в доме многодетной семьи в сентябре
Пожар вспыхнул в доме многодетной семьи в сентябре

Власти Новосибирской области выделят 1,3 млн рублей многодетной семье Классман, оставшейся без крова после пожара в селе Красная Сибирь.


Об этом сегодня объявил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.


«В результате пожара жилой дом общей площадью 60,3 квадратных метра сгорел полностью, уничтожено всё имущество. Ситуация, сложившаяся в семье Классман в результате пожара, является чрезвычайной. Семья самостоятельно восстановить сгоревший дом не имеет возможности и нуждается в помощи государства. 


Проектом предусмотрено выделение 1 миллиона 350 тысяч рублей для обеспечения жильём семьи Классман Евгения Александровича», — высказался министр. 


Врио губернатора Андрей Травников поддержал инициативу. 


Пожар в доме семьи Классман в селе Красная Сибирь Кочковского района Новосибирской области произошёл 20 сентября из-за взрыва газового баллона. Тогда в огне погиб семилетний ребёнок. Двое взрослых и ещё трое детей выжили, но получили ожоги и отравление угарным газом.


Накануне в Новосибирской области произошла другая трагедия с многодетной семьёй — в посёлке Степной в Искитимском районе в огне погибли пятеро детей

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