С затопленной площади Труда откачали воду — дорогу засыпали песком

Техника убирала снежную кашу на площади Труда

Коммунальные и дорожные службы Новосибирска откачали воду с затопленной площади Труда.







«4 декабря произошла утечка на водопроводе диаметром 300 мм в районе площади Труда. Сейчас повреждённый участок выведен из работы, утечка устранена, все потребители с водой», — рассказали НГС.НОВОСТИ в «Горводоканале».







Причину аварии установят после проведения земельных работ, добавили в компании.







Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк добавил, что дорожные службы работали на месте коммунальной аварии, откачивали воду, а также посыпали дорогу песко-соляной смесью.











Дорогу на площади Труда залило водой сегодня утром. «На площади Труда в районе девяти утра начался потоп. Из-под земли бьют небольшие фонтаны воды. Проезжую часть потихоньку сковывает лёд», — сообщал со ссылкой на подписчика паблик мобильного приложения «Автоспас».





На месте коммунальной аварии дежурили экипажи ГИБДД: они вручную регулировали движение, чтобы грузовые машины не буксовали на обледеневшей дороге.