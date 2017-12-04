С затопленной площади Труда откачали воду — дорогу засыпали песком

Техника убирала снежную кашу на площади Труда
Техника убирала снежную кашу на площади Труда

Коммунальные и дорожные службы Новосибирска откачали воду с затопленной площади Труда.


«4 декабря произошла утечка на водопроводе диаметром 300 мм в районе площади Труда. Сейчас повреждённый участок выведен из работы, утечка устранена, все потребители с водой», — рассказали НГС.НОВОСТИ в «Горводоканале».


Причину аварии установят после проведения земельных работ, добавили в компании.


Начальник главного управления благоустройства и озеленения мэрии Юрий Сердюк добавил, что дорожные службы работали на месте коммунальной аварии, откачивали воду, а также посыпали дорогу песко-соляной смесью.



Дорогу на площади Труда залило водой сегодня утром. «На площади Труда в районе девяти утра начался потоп. Из-под земли бьют небольшие фонтаны воды. Проезжую часть потихоньку сковывает лёд», — сообщал со ссылкой на подписчика паблик мобильного приложения «Автоспас».


На месте коммунальной аварии дежурили экипажи ГИБДД: они вручную регулировали движение, чтобы грузовые машины не буксовали на обледеневшей дороге.

Прочтений: 5223
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено