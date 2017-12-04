Две сибирячки получили условные сроки за покусанных возле кафе полицейских

Полицейские пострадали не очень сильно: одного укусили за запястье, другого — за бедро

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор двум подругам, которые устроили пьяный дебош в кафе и напали на приехавших за ними полицейских.







«Подсудимые свою вину не признали, пояснили, что удары сотрудникам полиции не наносили, а, наоборот, защищались от их незаконных действий», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Лисова.







Происшествие случилось в ночь на 5 января 2017 года на улице Мичурина. Как пояснила гособвинитель, две пьяные подруги пришли в кафе «Фаворит», прорвались через фейсконтроль и начали вести себя неадекватно. Например, одна из них оскорбляла посетителей, попыталась вырвать раковину и перевернула стол со стоявшим на нём чайным сервизом.







«В связи с тем, что они нарушали общественный порядок, охранники были вынуждены вызвать полицию. Полицейские достаточно вежливо попросили гражданок выйти из кафе и проехать в отделение для составления протоколов», — описала ситуацию представитель прокуратуры.







Когда полицейские вывели нарушительниц и попытались усадить их в машину, те стали сопротивляться. Одна из подруг схватила полицейского за лицо, поцарапала его и ударила в глаз. Досталось и другому полицейскому: вторая женщина ударила мужчину рукой по лицу и укусила его за запястье, а потом переключилась на его напарника, которого укусила за бедро.







Сегодня, 4 декабря, Центральный районный суд Новосибирска признал подруг виновными по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). Покусавшую полицейских 41-летнюю женщину судья приговорила к полутора годам лишения свободы условно. Условный срок получила и вторая, 40-летняя, подсудимая — её наказание продлится на полгода меньше.







Приговор пока не вступил в законную силу.





В прошлом месяце Калининский районный суд оштрафовал 53-летнего новосибирца, который до крови разбил лицо полицейскому.