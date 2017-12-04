Пятеро на вылет: Травников назвал новый состав правительства

Врио губернатора ещё месяц назад пообещал сменить структуру правительства
Врио губернатора ещё месяц назад пообещал сменить структуру правительства

На сайте правительства Новосибирской области опубликовано постановление врио губернатора Андрея Травникова о новом составе правительства региона: из него исключены пять чиновников.


Согласно постановлению Андрея Травникова от 4 декабря, из состава правительства исключены заместитель губернатора Александр Титков, министр строительства Сергей Боярский, руководитель департамента информатизации Анатолий Дюбанов, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Михаил Жиганов, а также глава департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов. Остальные министры назначены временно исполняющими обязанности.


Сегодня на заседании правительства врио губернатора объявил, что подписал несколько документов, которые вступают в силу 4 и 5 декабря 2017 года.


«Хотелось бы сделать следующие объявления. Первое: правительство в этом составе заседало в последний раз. 


Далее правительство будет по численности меньше. Членами правительства будут являться первые заместители губернатора и председателя правительства, министры. Руководители департаментов из состава правительства выводятся и продолжают исполнять свои обязанности в качестве руководителей соответствующих органов исполнительной власти», — сказал Андрей Травников.


Он уточнил, что отдельно встретился с сотрудниками, чьи полномочия не продлеваются. 


«Я уже провёл встречу, и мы согласовали порядок увольнения или порядок перевода на другие должности», — рассказал врио губернатора.


Руководитель пресс-службы губернатора и правительства, заместитель руководителя департамента информационной политики НСО Татьяна Асадчая отказалась оперативно пояснить, уволил ли Травников пятерых руководителей. 


«Кадровые вопросы относятся к компетенции врио губернатора, поэтому вы можете совершенно спокойно завтра ему на пресс-конференции задать вопросы по персоналиям», — объяснила руководитель пресс-службы.


В ноябре врио губернатора Андрей Травников анонсировал в подробном интервью НГС.НОВОСТИ, что все основные кадровые изменения в новосибирском правительстве случатся в декабре.


«Структура будет более чёткая, более понятная: есть твой функционал, есть твоя вертикаль — ты занимаешь свою ветку в структуре правительства. Это дерево структуры у меня уже сформировалось», — пообещал Травников.

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