Пятеро на вылет: Травников назвал новый состав правительства

Врио губернатора ещё месяц назад пообещал сменить структуру правительства

На сайте правительства Новосибирской области опубликовано постановление врио губернатора Андрея Травникова о новом составе правительства региона: из него исключены пять чиновников.







Согласно постановлению Андрея Травникова от 4 декабря, из состава правительства исключены заместитель губернатора Александр Титков, министр строительства Сергей Боярский, руководитель департамента информатизации Анатолий Дюбанов, заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Михаил Жиганов, а также глава департамента имущества и земельных отношений Роман Шилохвостов. Остальные министры назначены временно исполняющими обязанности.







Сегодня на заседании правительства врио губернатора объявил, что подписал несколько документов, которые вступают в силу 4 и 5 декабря 2017 года.





«Хотелось бы сделать следующие объявления. Первое: правительство в этом составе заседало в последний раз.





Далее правительство будет по численности меньше. Членами правительства будут являться первые заместители губернатора и председателя правительства, министры. Руководители департаментов из состава правительства выводятся и продолжают исполнять свои обязанности в качестве руководителей соответствующих органов исполнительной власти», — сказал Андрей Травников.





Он уточнил, что отдельно встретился с сотрудниками, чьи полномочия не продлеваются.





«Я уже провёл встречу, и мы согласовали порядок увольнения или порядок перевода на другие должности», — рассказал врио губернатора.





Руководитель пресс-службы губернатора и правительства, заместитель руководителя департамента информационной политики НСО Татьяна Асадчая отказалась оперативно пояснить, уволил ли Травников пятерых руководителей.





«Кадровые вопросы относятся к компетенции врио губернатора, поэтому вы можете совершенно спокойно завтра ему на пресс-конференции задать вопросы по персоналиям», — объяснила руководитель пресс-службы.





В ноябре врио губернатора Андрей Травников анонсировал в подробном интервью НГС.НОВОСТИ, что все основные кадровые изменения в новосибирском правительстве случатся в декабре.





«Структура будет более чёткая, более понятная: есть твой функционал, есть твоя вертикаль — ты занимаешь свою ветку в структуре правительства. Это дерево структуры у меня уже сформировалось», — пообещал Травников.