Ледовое побоище: гололедица отправила на больничный тысячу новосибирцев

Тысяча человек упала на гладких ледяных тротуарах за неделю
Тысяча человек упала на гладких ледяных тротуарах за неделю

За первые дни календарной зимы сотни жителей Новосибирской области получили травмы из-за гололедицы.


В холодную неделю с 27 ноября по 3 декабря 990 жителей региона получили гололёдные травмы, рассказали сегодня НГС.НОВОСТИ в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области. За позапрошлую неделю таких травм было меньше — 686, отчитались в минздраве.


«Обращений стало больше из-за комфортной погоды для улицы. Но там разные уличные травмы: ушибы, растяжения, переломы без смещений», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач детской больницы скорой помощи на Красном проспекте Ростислав Заблоцкий.


Но в ноябре 2017 года гололёдных травм было значительно меньше, чем в ноябре прошлого года — 2504 против 3713, отметили в минздраве.


По информации Новосибирской станции скорой помощи, в ноябре 2017 года у автомобилей скорой не было буксовок, в отличие от начала зимы в прошлом году, когда скорая застревала из-за обилия снега с октября.


Ранее в травмпункте рассказали, что новосибирские пациенты с переломами часто жалуются на плохо посыпанные песком тротуары.

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