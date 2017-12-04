Ледовое побоище: гололедица отправила на больничный тысячу новосибирцев

Тысяча человек упала на гладких ледяных тротуарах за неделю

За первые дни календарной зимы сотни жителей Новосибирской области получили травмы из-за гололедицы.







В холодную неделю с 27 ноября по 3 декабря 990 жителей региона получили гололёдные травмы, рассказали сегодня НГС.НОВОСТИ в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области. За позапрошлую неделю таких травм было меньше — 686, отчитались в минздраве.







«Обращений стало больше из-за комфортной погоды для улицы. Но там разные уличные травмы: ушибы, растяжения, переломы без смещений», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ главный врач детской больницы скорой помощи на Красном проспекте Ростислав Заблоцкий.







Но в ноябре 2017 года гололёдных травм было значительно меньше, чем в ноябре прошлого года — 2504 против 3713, отметили в минздраве.





По информации Новосибирской станции скорой помощи, в ноябре 2017 года у автомобилей скорой не было буксовок, в отличие от начала зимы в прошлом году, когда скорая застревала из-за обилия снега с октября.







Ранее в травмпункте рассказали, что новосибирские пациенты с переломами часто жалуются на плохо посыпанные песком тротуары.