Новосибирский фотограф красиво снял замёрзшее Обское море
Новосибирский фотограф Закир Умаров сделал живописные фотографии Обского водохранилища.
«Снимал вчера со стороны Академгородка, на кадрах вдали виднеется остров Тайвань», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Закир Умаров.
Закир поделился, что на выходных на Обском море было очень живописно — лёд припорошило снегом, на небе виднелись чуть серебристые слоистые облака, а ветер был «морозным».
Обское море в этом году замёрзло в свои обычные сроки. В середине ноября, когда лёд был ещё довольно прозрачным, некоторые новосибирцы даже успели покататься по льду водохранилища на коньках.
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ольга Власова
Фото предоставлены Закиром Умаровым