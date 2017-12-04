Новосибирский фотограф красиво снял замёрзшее Обское море

Новосибирский фотограф Закир Умаров сделал живописные фотографии Обского водохранилища.


Зимой Обское море привлекает любителей сноукайтинга
Зимой Обское море привлекает любителей сноукайтинга


«Снимал вчера со стороны Академгородка, на кадрах вдали виднеется остров Тайвань», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Закир Умаров.


Рыбаки занимаются подлёдной ловлей на льду Обского водохранилища практически всю зиму
Рыбаки занимаются подлёдной ловлей на льду Обского водохранилища практически всю зиму


В воскресенье небо радовало новосибирцев слоистыми облаками
В воскресенье небо радовало новосибирцев слоистыми облаками


Закир поделился, что на выходных на Обском море было очень живописно — лёд припорошило снегом, на небе виднелись чуть серебристые слоистые облака, а ветер был «морозным».


Остров Тайвань (на горизонте справа) образовался после заполнения водохранилища при строительстве Новосибирской ГЭС
Остров Тайвань (на горизонте справа) образовался после заполнения водохранилища при строительстве Новосибирской ГЭС


На Тайване в основном растут берёзы
На Тайване в основном растут берёзы


Обское море в этом году замёрзло в свои обычные сроки. В середине ноября, когда лёд был ещё довольно прозрачным, некоторые новосибирцы даже успели покататься по льду водохранилища на коньках.


Летом до Тайваня можно добраться только на лодке, а зимой до него несложно дойти по льду водохранилища
Летом до Тайваня можно добраться только на лодке, а зимой до него несложно дойти по льду водохранилища


Прочтений: 15134
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (72)72
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено