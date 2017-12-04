Новосибирский фотограф красиво снял замёрзшее Обское море

Новосибирский фотограф Закир Умаров сделал живописные фотографии Обского водохранилища.





Зимой Обское море привлекает любителей сноукайтинга





«Снимал вчера со стороны Академгородка, на кадрах вдали виднеется остров Тайвань», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Закир Умаров.







Рыбаки занимаются подлёдной ловлей на льду Обского водохранилища практически всю зиму





В воскресенье небо радовало новосибирцев слоистыми облаками





Закир поделился, что на выходных на Обском море было очень живописно — лёд припорошило снегом, на небе виднелись чуть серебристые слоистые облака, а ветер был «морозным».





Остров Тайвань (на горизонте справа) образовался после заполнения водохранилища при строительстве Новосибирской ГЭС





На Тайване в основном растут берёзы





Обское море в этом году замёрзло в свои обычные сроки. В середине ноября, когда лёд был ещё довольно прозрачным, некоторые новосибирцы даже успели покататься по льду водохранилища на коньках.





Летом до Тайваня можно добраться только на лодке, а зимой до него несложно дойти по льду водохранилища



