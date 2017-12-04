На обледеневшей площади Труда появились регулировщики

Задача автоинспекторов — помочь водителям проехать обледеневший участок

Новосибирские автоинспекторы приехали на площадь Труда, чтобы помочь водителям проехать затопленный участок дороги.





На месте, где сегодня утром произошла коммунальная авария, сейчас дежурят экипажи ДПС. Они вручную регулируют движение, чтобы грузовые машины не буксовали на обледеневшей дороге, рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.







«Со стороны площади Станиславского, со стороны Ватутина затруднён проезд. Но транспортные средства двигаются в обычном режиме, жёстких пробок мы не наблюдаем», — прокомментировали в ГИБДД.







Так выглядит ситуация на площади Труда по версии сервиса Яндекс.Пробки





Потоп на площади Труда начался примерно в 9:00: из-под земли забили небольшие фонтаны воды. Затопленная проезжая часть тут же стала покрываться ледяной коркой.





Комментарии по поводу произошедшей аварии в коммунальных службах города пока получить не удалось.