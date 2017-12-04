Площадь Труда залило водой: дорога покрывается коркой льда


Разлившаяся по площади вода постепенно превращается в лёд
Разлившаяся по площади вода постепенно превращается в лёд

Утром 4 декабря на площади Труда в Ленинском районе Новосибирска произошла коммунальная авария: дорогу заливает водой.


«На площади Труда в районе девяти утра начался потоп. Из-под земли бьют небольшие фонтаны воды. Проезжую часть потихоньку сковывает лёд», — сообщает со ссылкой на своего подписчика паблик мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «ВКонтакте».


НГС.НОВОСТИ выясняют подробности произошедшего.



Новосибирцам время от времени приходится сталкиваться с потопами на дорогах, но чаще это случается летом — так, несколько месяцев назад из-за коммунальной аварии в Калининском районе вырвавшаяся из-под земли вода залила тротуар и проезжую часть на перекрёстке улиц Народной и 25 лет Октября.

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