В Новосибирске задержаны подозреваемые в убийстве молодого мужчины на Porsche Panamera

Полиция задержала подозреваемых в убийстве
Полиция задержала подозреваемых в убийстве

В Новосибирске по горячим следам раскрыто убийство 28-летнего Григория Мозгового из-за автомобиля Porsche Panamera.


Следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после пропажи.


«По данным следствия, 1 декабря 2017 в вечернее время 28-летний мужчина на своем автомобиле Porsche Panamera пропал в Новосибирске и на связь с близкими лицами не выходил. В настоящее время тело потерпевшего обнаружено в Мошковском районе Новосибирской области с признаками насильственной смерти, местонахождение автомобиля установлено», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.


Подозреваемых разыскали полицейские из уголовного розыска и Заельцовского района, их доставили следователю СКР. Задержаны два человека, расследование продолжается.


Розыском молодого человека после его пропажи занимались также волонтёры, о том, что он был найден мёртвым, стало известно сегодня утром.

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