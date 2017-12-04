В Новосибирске задержаны подозреваемые в убийстве молодого мужчины на Porsche Panamera

Полиция задержала подозреваемых в убийстве

В Новосибирске по горячим следам раскрыто убийство 28-летнего Григория Мозгового из-за автомобиля Porsche Panamera.







Следователи Заельцовского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) после пропажи.







«По данным следствия, 1 декабря 2017 в вечернее время 28-летний мужчина на своем автомобиле Porsche Panamera пропал в Новосибирске и на связь с близкими лицами не выходил. В настоящее время тело потерпевшего обнаружено в Мошковском районе Новосибирской области с признаками насильственной смерти, местонахождение автомобиля установлено», — рассказали в следственном управлении СК РФ по НСО.







Подозреваемых разыскали полицейские из уголовного розыска и Заельцовского района, их доставили следователю СКР. Задержаны два человека, расследование продолжается.





Розыском молодого человека после его пропажи занимались также волонтёры, о том, что он был найден мёртвым, стало известно сегодня утром.