Небольшой снег и слабые метели: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

В четверг днём температура опустится до –10 градусов
В четверг днём температура опустится до –10 градусов

Синоптики дали прогноз на ближайшие несколько дней — к середине недели в Новосибирской области станет холоднее.


«Мы сейчас находимся в тёплом секторе циклоничности, которая перемещается по северу Западной Сибири. В зоне атмосферных фронтов этого сектора отмечаются слабые либо очень слабые осадки, слабый снег. В утренние часы изморозь, ветер посвежел. 


Такая погода предполагается на 5-6 декабря — с небольшим снегом и слабыми метелями. 


Начиная с дня 6-го, 7-го и, возможно, 8-го, будет развиваться область атмосферного давления. Осадки прекратятся и температура может быть несколько ниже, чем сейчас», — рассказал пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


В ближайшие два дня, 5 и 6 декабря, от –6...–12 градусов ночью, местами до –16 градусов. В дневные часы от –2 до –7 градусов.


7 декабря ночью будет от –8 до –12 градусов, местами до –20 градусов. Днём в пределах –5...–10 градусов.


На прошлой неделе синоптики предупреждали, что температура в первой декаде декабря будет теплее нормы на 3 градуса.

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