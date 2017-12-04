В ГИБДД рассказали о травмах водителя «Лады», влетевшей в столб

Водитель, которая была за рулём Mitsubishi, не пострадала

Новосибирская автоинспекция рассказала о последствиях аварии рядом с площадью Калинина, во время которой в столб отлетела LADA Granta.





«20-летний водитель автомобиля "Лада Гранта" с ушибами грудной клетки, головы, туловища и конечностей доставлен в больницу», — уточнили в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





Авария случилась вчера, 3 декабря, недалеко от ТЦ «Калина-Центр». В 16 часов 59-летняя женщина ехала на автомобиле «Митсубиси Оутлендер» по улице Дуси Ковальчук со стороны площади Калинина в сторону улицы Залесского. Она начала разворачиваться и столкнулась с «Ладой Грантой», «Лада» отлетела в столб.





Водитель Mitsubishi не пострадала, она пояснила автоинспекторам, что не увидела «Гранту» перед тем, как начала поворачивать.