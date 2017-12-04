Молодой мужчина пропал на белом Porsche Panamera

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Григорий Мозговой пропал вместе с автомобилем в конце прошлой недели

В ночь на 4 декабря волонтёры объявили в розыск 28-летнего новосибирца Григория Мозгового, который исчез вместе с автомобилем.





«1 декабря уехал на автомобиле Porsche Panamera белого цвета, г\н Е282УВ, регион 154», — сообщают волонтёры отряда «Лиза Алерт».





Подробностей исчезновения пока нет, сообщил руководитель отряда Николай Шишкин.





По информации волонтёров «Доброспаса», Григорий уехал из дома в Заельцовском районе по адресу улица Кузьмы Минина, 9 в неизвестном направлении.





Рост пропавшего 189 см, у него спортивное телосложение, голубые глаза, темно-русые волосы. Он был одет в черный пуховик, на ногах были темно-синие джинсы и черные ботинки. С собой у него была коричневая сумка.





Среди особых примет — шрам над левой бровью и татуировка на правом плече в виде ангела.







Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.





08:20





Через полчаса после публикации новости волонтёры отряда «Лиза Алерт» опубликовали новое сообщение о Григории — оказалось, что мужчина погиб.





НГС.НОВОСТИ выясняют подробности.