Новосибирцы на скорость пробежали 22 этажа

Участники забега

В воскресенье, 3 декабря, в Новосибирске второй раз прошел Вертикальный забег SunCityRace. Участникам предстояло преодолеть на скорость 22 этажа МФК «Сан Сити».







Всего в забеге приняло участие 58 человек: 21 женщина и 37 мужчин. Большинство участников были из Новосибирска. В забеге также приняли участие жители Бердска, Куйбышева и даже гостья из Томска. Первый Вертикальный забег в этом здании состоялся в декабре 2016 года







«Главная цель мероприятия — это привлечение внимания к спорту среди массовой аудитории, а также повышение привлекательности бега в глазах новосибирцев», — рассказала Ольга Новоселова, директор школы «ЯБЕГУ» (организатор вертикального забега).







Елена Рухляда





Победителем забега среди девушек второй год подряд становится Елена Рухляда, тренер Школы экстремального бега «ЯБЕГУ» и мама двоих сыновей. В этом году Елена пробежала 22 этажа за 2 минуты 9 секунд, улучшив свой прошлогодний результат на 5 секунд. Среди мужчин сильнейшим стал лыжник Андрей Роик, также побеждавший в этом забеге в 2017 году. Время Андрея стало лучше на 3 секунды и составило 1 минуту 48 секунд. Победители получили ценные призы от партнеров мероприятия.







Новосибирцы не в первые раз принимают участие в подобных проектах. В конце октября НГС.НОВОСТИ писали о забеге по Бугринской роще. На выбор организаторы предложили сибирякам две дистанции: на 6 и 15 км.







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