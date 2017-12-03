Баскетбол: БК «Динамо» обыграл «Енисей»

Игры Енисея и Динамо несколько лет носят статус «Сибирского дерби»

Сегодня в рамках чемпионата России состоялся домашний матч между БК «Динамо» и «Енисеем» (Красноярский край). В напряженном противостоянии новосибирские баскетболистки одержали победу.







По словам пресс-службы клуба, игры «Енисея» и «Динамо» уже несколько лет носят статус «Сибирского дерби».







«В предыдущем сезоне команды встречались лишь дважды по ходу регулярного чемпионата Премьер-лиги и разошлись миром, одержав домашние победы. К сегодняшнему поединку "Енисей" подходил в ранге участника плей-офф Кубка Европы, после одержанной домашней победы над турецким "Мерсином", а "Динамо" после неожиданного поражения от курской "Инвенты", которое по словам главного тренера нашего клуба Бориса Соколовского "встряхнуло команду", — поясняет пресс-служба БК «Динамо».







Результат встречи составил 63-57 в пользу новосибирских спортсменок. Следующую встречу БК «Динамо» проведет 17 декабря со «Спартой энд К» (город Видное).







Новосибирские спортсмены одерживают победы и в других дисциплинах. В конце ноября команда по хоккею с мячом «Сибсельмаш» одолела красноярский «Енисей-2». Счет встречи составил 3:2 в пользу «Сибсельмаша».







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