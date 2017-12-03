Водитель Mitsubishi Outlander врезался в LADA Granta и отправил её в столб

Водитель был госпитализирован 
Водитель был госпитализирован 

Сегодня днём недалеко от ТЦ «Калина-Центр» в столкновении сошлись автомобили LADA Granta и Mitsubishi Outlander. Есть пострадавшие.


По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, ДТП произошло в 16:00.


«LADA двигалась по ул. Д. Ковальчук со стороны ул. Залесского, Mitsubishi — во встречном направлении. В районе здания 179/5 водитель Mitsubishi пошел на разворот, не пропустил LADA, из-за чего автомобили столкнулись. После удара LADA отлетела в столб», — сообщают аваркомы.


В результате ДТП пострадал водитель LADA Granta — его госпитализировали медики бригады «скорой помощи», уточняет «Автоспас».


Отечественные автомобили время от времени мелькают в сводках ДТП города и области. В конце ноября НГС.НОВОСТИ писали о водителе LADA Granta, который сбил двух детей на улице Академика Сандахчиева в Кольцово.


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