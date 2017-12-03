Более 100 домов в Октябрьском районе остались без света

 Сезон аварийных отключений продолжился сегодня днем в Октябрьском районе. Жители более 100 домов остались без электричества.


Как сообщает муниципальным портал «Мой Новосибирск», отключение произошло в 15:40. В зоне аварии оказались дома, расположенные на улице Кирова, III Интернационала, Садовой, Коммунстроевской, Автогенной, Нижегородской — всего 106 зданий. В качестве официальной причины указывается «аварийное отключение ТП-1462».


Более 100 домов в Октябрьском районе остались без света


По предварительным данным, электричество в домах сибиряков появится в 20:40. 


Вчера в схожей ситуации оказались жители Заельцовского района. По их словам, это уже не первое отключение за несколько дней.


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