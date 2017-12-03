Сибиряки станцевали по-ирландски ради котиков

В чемпионате соревновались 250 участников со всей Сибири и разных возрастов

В выходные в Новосибирске прошёл чемпионат Сибири по ирландским танцам Siberian Irish Dance Championship. В течение двух дней 250 танцоров соревновались в мастерстве исполнения традиционных кельтских танцев — джиги и рила. Их оценивали судьи из Ирландии и Голландии.







Один из танцев — быстрый и энергичный чарити рил участники посвятили бездомным животным. «Чарити рил — одна из традиций чемпионатов по ирландскому танцу, когда участники помимо своих основных этапов танцуют ещё небольшой короткий танец, — пояснила организатор чемпионата Мария Швецова. — Чтобы его станцевать, нужно внести небольшой добровольный взнос. Он абсолютно никак не ограничивается, сколько человек готов внести, столько он и вносит. Выбирается адресат, которому передаются собранные средства. В этот раз мы решили собранные средства передать фонду "Варежка"».





В этот раз в чарити риле приняли участие 20 танцоров. Собранные средства, около 4 тысяч рублей, передали представителю фонда сразу на чемпионате.







Чарити рил — благотворительный танец в рамках соревнований





Как рассказала директор фонда Анна Стародуб, танцоры не впервые поддерживают бездомных животных, а вырученные средства пойдут на их лечение. «Собранная сумма пойдёт на оплату долгов за лечение кошек в клинике "Виаприм", — рассказала Стародуб. — На данный момент у нас есть небольшой долг за лечение кошек, также планируется операция ещё одной кошки, все средства будут направлены туда».





В конце ноября уже здоровых кошек и собак фонд «Варежка» раздавал всем желающим совершенно бесплатно — подобные акции проходят несколько раз в год.