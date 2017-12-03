На площади Ленина появились глыбы льда

3 декабря на перекрытой части площади Ленина появились грузовики с огромными ледяными глыбами — из них к празднованию Нового года построят ледовый городок.







Из больших ледяных блоков построят лабиринт и горки





Улицу Ленина от площади до улицы Советской перекрыли в ночь на 1 декабря, в выходные бетонные блоки закрыли и въезд на часть площади Ленина, куда привезли ледяные «стены» для будущего праздничного городка.







Часть площади огородили бетонными блоками





Будущий новогодний городок разместится на месте парковок





Как рассказывали ранее в мэрии Новосибирска, в этом году решено перенести каток с площади Ленина в Центральный парк — его место займут ледовый лабиринт, горки и традиционная новогодняя ёлка.







Часть улицы Ленина останется закрытой для проезда до конца января





Ледовый городок займёт место парковки: места для машин остались только возле краеведческого музея и здания Госбанка. Закрытой для автомобилей часть площади и улицы Ленина останется до 29 января.