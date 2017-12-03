На площади Ленина появились глыбы льда

3 декабря на перекрытой части площади Ленина появились грузовики с огромными ледяными глыбами — из них к празднованию Нового года построят ледовый городок.


Из больших ледяных блоков построят лабиринт и горки
Из больших ледяных блоков построят лабиринт и горки


Улицу Ленина от площади до улицы Советской перекрыли в ночь на 1 декабря, в выходные бетонные блоки закрыли и въезд на часть площади Ленина, куда привезли ледяные «стены» для будущего праздничного городка.


Часть площади огородили бетонными блоками
Часть площади огородили бетонными блоками


Будущий новогодний городок разместится на месте парковок
Будущий новогодний городок разместится на месте парковок


Как рассказывали ранее в мэрии Новосибирска, в этом году решено перенести каток с площади Ленина в Центральный парк — его место займут ледовый лабиринт, горки и традиционная новогодняя ёлка.


Часть улицы Ленина останется закрытой для проезда до конца января
Часть улицы Ленина останется закрытой для проезда до конца января


Ледовый городок займёт место парковки: места для машин остались только возле краеведческого музея и здания Госбанка. Закрытой для автомобилей часть площади и улицы Ленина останется до 29 января.

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