На площади Ленина появились глыбы льда
3 декабря на перекрытой части площади Ленина появились грузовики с огромными ледяными глыбами — из них к празднованию Нового года построят ледовый городок.
Улицу Ленина от площади до улицы Советской перекрыли в ночь на 1 декабря, в выходные бетонные блоки закрыли и въезд на часть площади Ленина, куда привезли ледяные «стены» для будущего праздничного городка.
Как рассказывали ранее в мэрии Новосибирска, в этом году решено перенести каток с площади Ленина в Центральный парк — его место займут ледовый лабиринт, горки и традиционная новогодняя ёлка.
Ледовый городок займёт место парковки: места для машин остались только возле краеведческого музея и здания Госбанка. Закрытой для автомобилей часть площади и улицы Ленина останется до 29 января.
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Лиза Пичугина
Фото Стаса Соколова