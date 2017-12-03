Дома многодетных семей оборудуют противопожарными устройствами после гибели детей

Дом, в котором произошёл пожар

Сотрудники МЧС провели экстренное совещание в Искитимском районе области — спасатели решили найти бюджетные деньги, чтобы избежать повторения пожара, в котором погибли дети.







Районная комиссия по ЧС и пожарной безопасности пришла к выводу, что в районе слабо реализуется обеспечение домов приборами противопожарной защиты, и на эти цели будут искать дополнительные средства из муниципального бюджета, говорится в сообщении Сибирского регионального центра МЧС.







«Завтра же на очередном совещании с губернатором региона мы будем обсуждать необходимость увеличения расходов областного бюджета на более активную установку пожарных извещателей современного образца в домах, где проживают многодетные семьи. Жизнь подтверждает актуальность этой работы», — цитирует пресс-служба начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова.







По данным Орлова, в 2018 году на эти цели в областном бюджете уже выделили 6 млн рублей — это позволит установить необходимое оборудование у 2 тысяч семей.







Пожар, в котором погибли 5 детей, произошёл сегодня рано утром в посёлке Степной: в частном доме на троих хозяев загорелась квартира многодетной семьи. Никто из взрослых не пострадал, спавших детей не удалось спасти из-за быстрого распространения огня.







По данным прокуратуры Новосибирской области, детей воспитывал отец, их мать в августе скончалась от болезни. Следователи возбудили уголовное дело, назначена экспертиза, которая определит причины пожара.





«Прокуратура уже начала проверку соблюдения органами системы профилактики законодательства об охране здоровья несовершеннолетних (в части полноты проводимой профилактической работы с семьёй)», — добавляется в сообщении.