На Красном проспекте открылось кафе с димсамами, «когтями феникса» и китайской водкой из сорго

Заведение китайской кухни под названием «Шифу» открылось на первом этаже ресторанно-торгового комплекса «Красный дом» на Красном проспекте, 22 в Центральном районе Новосибирска.


Один из видов димсамов
Один из видов димсамов


Заведение открыли рестораторы Андрей Синещёк и Кристина Чжан, название его переводится с китайского как «наставник». Основой меню ресторана стали китайские блюда на пару и воке. Пароварка, рассчитанная на одновременное приготовление нескольких десятков порций, установлена прямо в зале, а специальные газовые плиты для вока — на кухне. 


Традиционная китайская пароварка. Над каждым отверстием, закрытым крышками, можно установить по нескольку емкостей с продуктами
Традиционная китайская пароварка. Над каждым отверстием, закрытым крышками, можно установить по нескольку емкостей с продуктами


«Мы пригласили настоящих китайских поваров, которые будут готовить так, как это делается в самом Китае», — рассказал Андрей Синещёк. 


Дверь в глубине зала ведет на второй этаж и в парикмахерскую
Дверь в глубине зала ведет на второй этаж и в парикмахерскую


Димсам — небольшая закуска, распространенная в южном Китае. Как правило, это изделия из тонкого теста с разными начинками, которые готовятся на пару. В «Шифу» сейчас несколько видов таких димсамов — от 300 рублей за порцию. Блюда на воке стоят от 350 рублей. Из сравнительно необычных закусок можно отметить «когти феникса» — обжаренные и пропаренные куриные лапки (290 рублей).


Стены заведения украшены росписями
Стены заведения украшены росписями


К блюдам китайской кухни в заведении можно заказать китайский чай, европейские вина и крепкий китайский напиток — маотай, который делается из сорго и обладает очень сильным, характерным ароматом.


Столы покрыты росписью в стиле «китайская гжель»
Столы покрыты росписью в стиле «китайская гжель»


Ресторан занял место закрывшейся здесь ранее кофейни «999». Так же, как и у прежнего заведения, у «Шифу» проходной зал — через него ведет путь в «Ильин кафе», расположенное этажом выше. 


Первых посетителей заведение приняло ещё в субботу, однако на выходных ресторан работал в тестовом режиме с 18:00, а с понедельника открывается в 12:00.


Бутылка сорговой водки маотай и коробки с сувенирными кружками
Бутылка сорговой водки маотай и коробки с сувенирными кружками


Использование открытого огня для приготовления на воке в странах Юго-Восточной Азии является почти обязательным. В Новосибирске заведения, где есть такие блюда, как правило, ограничиваются индукционными плитами или плитами с углублением для вока. Единственное общеизвестное место, где также используют газовые горелки — это кафе «ЛШБР» во дворах улицы Ленина.


По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 30 заведений, где готовят блюда китайской кухни. Ближайшие к «Шифу» китайские рестораны — это расположенный через дорогу «Шанхай», «Чайный дом по-восточному» и кафе Sinlun.  

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