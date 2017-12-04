На Красном проспекте открылось кафе с димсамами, «когтями феникса» и китайской водкой из сорго

Заведение китайской кухни под названием «Шифу» открылось на первом этаже ресторанно-торгового комплекса «Красный дом» на Красном проспекте, 22 в Центральном районе Новосибирска.





Один из видов димсамов





Заведение открыли рестораторы Андрей Синещёк и Кристина Чжан, название его переводится с китайского как «наставник». Основой меню ресторана стали китайские блюда на пару и воке. Пароварка, рассчитанная на одновременное приготовление нескольких десятков порций, установлена прямо в зале, а специальные газовые плиты для вока — на кухне.





Традиционная китайская пароварка. Над каждым отверстием, закрытым крышками, можно установить по нескольку емкостей с продуктами





«Мы пригласили настоящих китайских поваров, которые будут готовить так, как это делается в самом Китае», — рассказал Андрей Синещёк.







Дверь в глубине зала ведет на второй этаж и в парикмахерскую





Димсам — небольшая закуска, распространенная в южном Китае. Как правило, это изделия из тонкого теста с разными начинками, которые готовятся на пару. В «Шифу» сейчас несколько видов таких димсамов — от 300 рублей за порцию. Блюда на воке стоят от 350 рублей. Из сравнительно необычных закусок можно отметить «когти феникса» — обжаренные и пропаренные куриные лапки (290 рублей).







Стены заведения украшены росписями





К блюдам китайской кухни в заведении можно заказать китайский чай, европейские вина и крепкий китайский напиток — маотай, который делается из сорго и обладает очень сильным, характерным ароматом.







Столы покрыты росписью в стиле «китайская гжель»





Ресторан занял место закрывшейся здесь ранее кофейни «999». Так же, как и у прежнего заведения, у «Шифу» проходной зал — через него ведет путь в «Ильин кафе», расположенное этажом выше.





Первых посетителей заведение приняло ещё в субботу, однако на выходных ресторан работал в тестовом режиме с 18:00, а с понедельника открывается в 12:00.







Бутылка сорговой водки маотай и коробки с сувенирными кружками





Использование открытого огня для приготовления на воке в странах Юго-Восточной Азии является почти обязательным. В Новосибирске заведения, где есть такие блюда, как правило, ограничиваются индукционными плитами или плитами с углублением для вока. Единственное общеизвестное место, где также используют газовые горелки — это кафе «ЛШБР» во дворах улицы Ленина.







По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает 30 заведений, где готовят блюда китайской кухни. Ближайшие к «Шифу» китайские рестораны — это расположенный через дорогу «Шанхай», «Чайный дом по-восточному» и кафе Sinlun.

