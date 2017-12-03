Здание в Центральном парке превратят в Городской сарай искусств

Здание, в котором работал театр La Pushkin
Здание, в котором работал театр La Pushkin

Экспериментальный театр La Pushkin превратится в городскую площадку новаторского искусства — об этом решении мэрии на своей странице в Facebook сообщил депутат горсовета Дмитрий Прибаловец.


«За последнее время прошёл ряд рабочих встреч, и вчера по их результатам в кабинете директора Центрального парка состоялось совещание с участием Олега и Авроры (Жуковских, руководителей театра La Pushkin. — Л.П.), а также начальника управления культуры Новосибирска Владимира Державца и театрального продюсера Юлии Чуриловой», — говорится в сообщении депутата.


О том, что театр La Pushkin покидает старое здание в Центральном парке, проработав в нём три года, стало известно в середине ноября. Среди причин закрытия его создатель и художественный руководитель Олег Жуковский называл сложность в содержании театра.


«Он у нас не муниципальный служащий, поэтому никаким образом без аренды мы ему не можем предоставлять [помещение], — объяснила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. — Поэтому мы решили, что на нашей базе будет сформирована лаборатория, в которой он будет преподавать и являться художественным руководителем».


По мнению Прибаловца, такое положение дел позволит Олегу Жуковскому не беспокоиться о выживании театра и при этом «освободит руки для творчества».


Лаборатория получила название «Городской сарай искусств» — она объединит разные экспериментальные направления, связанные с выставочной, сценической и творческой деятельностью.


В течение месяца городские власти совместно с руководителем театра должны проработать программу наполнения новой площадки — по словам Терешковой, на это понадобится месяц. «С начала следующего года проект уже заработает», — заверила она.

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