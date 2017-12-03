Девушка из Новосибирска поразила мировых судей мышцами и грацией

Новосибирская спортсменка Дарья Мануйленкова выиграла золотую медаль и кубок чемпионата мира по бодифитнесу, который 2 декабря прошёл во французском городе Биарриц.







Публикация от Мануйленкова Дарья IFBB (@daryaafa) Дек 2 2017 в 7:32 PST





Новосибирская спортсменка представляла Россию в команде из 27 участников, всего участников соревнований было порядка 270. Дарья Мануйленкова попала в команду, став абсолютной чемпионкой России в категории 168 см в прошлом году и получив бронзу на чемпионате мира в Польше.







«На текущем чемпионате мира я показала кто есть кто, обойдя моих российских соперниц и победительницу польского "мира". Сказать, что я счастлива — ничего не сказать! Я ждала победы, но, как любой спортсмен, самокритична. Поэтому я доверилась своему тренеру Надежде Лобозиной, выполнила все рекомендации и просто наслаждалась процессом», — поделилась спортсменка с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.







Публикация от Мануйленкова Дарья IFBB (@daryaafa) Дек 2 2017 в 8:32 PST





Помимо физических данных судьи оценивали женственность и грациозность дефиле участниц. Дарья также добавила, что сегодня соревнования продолжаются, но по итогам первого дня российская команда лидирует в общем зачёте.







В конце октября определилась и победительница номинации «фит-модель среди женщин» на чемпионате России по бодибилдингу и фитнесу — ею тоже стала жительница Новосибирска.