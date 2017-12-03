Новосибирцы вышли на пикет против чёрного снега

2 декабря жители микрорайона «Весенний» на Первомайке вышли на пикет с требованием перевести угольную котельную завода «НЭРЗ» на газ — выбросы загрязняют воздух в жилмассиве. По словам участников, на пикет собралось около сотни человек.







На пикете собралось около сотни жителей «Весеннего»





«Дети часто болеют: если взрослые на день уезжают, то дети здесь в садик ходят, круглые сутки тут находятся. И мы и зимой, и летом этим дышим, потому что не уходит в землю, не растворяется сажа, и если в сухую погоду летом провести рукой по траве — рука чёрная, — пожаловалась жительница микрорайона Галина. — Отопительный сезон начался, мы с ребятишками буквально полчаса провели на улице, и одежда вся в крупицах. Идёшь вечером с ребёнком из садика, в глаза попадает, на зубах скрипеть начинает».







Как рассказала участница митинга Татьяна Гаськова, с этой проблемой жители борются уже больше 5 лет. «У нас есть документ, датированный 2011 годом, где нам обещают перевести котельную на газ в IV квартале 2011 года, — подчеркнула она. — Летом 2017 года мы были на этой котельной, главный инженер показывал установленный газовый котёл, газ подведён туда».







Жители пожаловались на большое количество сажи в воздухе, которая оседает во дворах микрорайона





Участники пикета посетовали, что эксперты не находят нарушений в работе котельной. «Они делают замеры в тот момент, когда ветер в другую сторону — естественно, у нас всё чисто, — возмутилась Гаськова. — Мы просим установить у нас стационарный пост наблюдения, который ежесуточно будет замерять уровень загрязнения, экологи же могут как-то воздействовать. У нас 10 тысяч жителей, детский сад, школа, все задыхаются. Какие-то меры должны быть предприняты, фильтры установлены на эту трубу».







По словам местных жителей, котельная на улице Электровозной отапливает несколько домов, в которых раньше предоставлялось жильё сотрудникам завода «НЭРЗ». На официальном сайте завода 23 августа 2017 года была опубликована новость, в которой заявляется о том, что модернизация котельной завершена и новый отопительный сезон пройдёт на обновлённом оборудовании. Корреспондент НГС.НОВОСТИ направил в «НЭРЗ» запрос с просьбой объяснить, почему этого не произошло.





За последние годы большинство котельных Новосибирска перевели на газ, но это порой тоже становится проблемой: в августе одна из них задолжала «Газпрому», и целый микрорайон месяцами жил без горячей воды.