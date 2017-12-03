Достойный новосибирский художник открыл выставку в свой юбилей

Вечером 2 декабря в арт-центре «Красный» открылась персональная выставка Сергея Меньшикова, приуроченная к 60-летнему юбилею новосибирского художника.


Выставка открылась в арт-центре «Красный» и продлится до 12 января
Выставка открылась в арт-центре «Красный» и продлится до 12 января


«Ранних работ очень мало, в основном это работы последних, наверное, 10 лет», — рассказал Сергей Меньшиков корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Большую часть экспозиции занимает живопись, но представлены в ней и графика, и рисунок, и книжные иллюстрации. В частности, в арт-центре выставлены иллюстрации художника к русским народным сказкам, книге Джоэля Харриса «Сказки дядюшки Римуса» и к «Повелителю мух» Уильяма Голдинга.


Для выставки художник также напечатал фотоколлажи храмовой росписи — храма Воскресения Христова в Ханты-Мансийске.


Сергей Меньшиков отметил выставкой своё 60-летие
Сергей Меньшиков отметил выставкой своё 60-летие


По словам Сергея Меньшикова, персональная выставка — сложная задача для художника. «Экспозицию составить всегда сложно: одно дело — одна картина, другое — соседство картин друг с другом, ощущение самого зала, — поделился он. — Это как сделать концерт с номерами, где нужно выстроить сценарий. Нужно построить выставку так, чтобы цельно смотрелась не одна работа, а целый зал».


Ранее Сергей Меньшиков принимал участие в необычной акции: он стал одним из четырёх художников, создавших иллюстрации к сказкам Бажова в подъездах новостройки. А пару лет назад корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в гостях у художника в его мастерской.


Справка: Сергей Меньшиков — новосибирский художник-живописец, член Союза художников России. Внесён в Золотую книгу культуры Новосибирской области в номинации «Династия» (2008). В 2016 году награждён медалью Российской академии художеств «Достойному». Его произведения находятся в Новосибирском государственном художественном музее и нескольких других музеях и галереях России, а также в частных коллекциях в России и за рубежом (по информации сайта Новосибирского отделения Союза художников России).

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