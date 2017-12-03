Смертельный пожар под Новосибирском: следователи расследуют гибель пяти детей

Сгоревший дом в посёлке Степной

В посёлке Степной в Искитимском районе ранним утром 3 декабря загорелся дом — дети погибли в первые минуты.







Как сообщили в ГУ МЧС области, сообщение о пожаре спасатели получили в 7:15 3 декабря. «Сильный запах дыма почувствовали владельцы одной из квартир, они выскочили на улицу, когда уже соседняя квартира горела открытым огнем, вызвали пожарных и начали будить спящих соседей», — отмечается в сообщении МЧС.







32-летний хозяин горящей квартиры успел выбежать из дома, но пятеро детей, две девочки возрастом 5 и 7 лет и трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года, погибли — по предварительным данным, они отравились угарным газом ещё в первые минуты пожара.







Огонь локализовали в течение получаса, первой к месту пожара прибыла добровольная пожарная команда. «В тушении активное участие принимало местное население. Чтобы не терять времени, староста посёлка Степной Юлия Глинкова собрала на помощь односельчан. Они взяли лопаты и ведра и помогали пожарным ликвидировать пожар», — отметили в МЧС.







Следственный отдел по Искитимскому району возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и назначил пожарно-техническую экспертизу.







«В момент возгорания все находящиеся в доме лица спали, — рассказали в следственном отделе. — Пожар обнаружил гость дома, проснувшись от обильного задымления. Выбив раму окна, позвал на помощь и предпринял попытки потушить пламя. Однако распространившийся по дому огонь и дым не позволили стремившимся на помощь людям зайти в жилище. В результате происшествия находившиеся в доме дети погибли, взрослым оказывается медицинская помощь».





На днях в частном секторе Новосибирска произошёл ещё один пожар со смертельным исходом: в загоревшемся доме в Дзержинском районе погибли мужчина и женщина.