В Новосибирске сняли мультфильм про белочку в лесу

Мультфильм создан трудом волонтёров
Мультфильм создан трудом волонтёров

В новосибирской «Лаборатории научной анимации» создали новый увлекательный мультфильм про лес и его обитателей. 


Созданием мультфильма занимались дети в возрасте от 5 до 11 лет — они сами создавали и прорабатывали персонажей, а также занимались озвучиванием. 


«Мы создавали его летом. Поэтому у нас было много экскурсий, много открытий. Детей, например, шокировало, что еж — насекомоядное, а значит не ест ни грибов, ни яблок, с которыми его рисуют. Еще одним открытием стал медведь, который оказался всеядным. Эти истории настолько впечатлили юных мультипликаторов, что обе они вошли отдельным блоком. Дети радостно принялись придумывать и создавать лакомства для этих животных. Многие из них, надо признать, написаны в мультфильме с ошибками. Но нам было важно в данном случае не мешать детской фантазии. Поэтому мы решили оставить смешные детские ошибки.», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель лаборатории научной анимации арт-пространства «Цоколь» Юлия Чёрная.


Видео канала «Лаборатория научной анимации» с YouTube



По словам Юлии, мультфильм делали в течение нескольких месяцев.


«Елена Дубынина, человек который много занимается Муравьиным лесом в Академгородке, не могла упустить случая показать детям участок леса, где доминирующий вид не какое-то растение, а насекомое! Она и стала нашим главным научным консультантом», — рассказывает Юлия. 


По словам девушки, создание мультфильмов сопровождалось познавательными играми, во время которых дети развивали творческие навыки.


«Лаборатория научной анимации» — это некоммерческий проект, цель которого рассказать людям о сложных научных вещах языком анимации. В августе участники проекта создали мультфильм о зарождении Вселенной.


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