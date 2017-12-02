Хоккей: «Сибирь» установила антирекорд по пропущенным шайбам

Алексея Красикова во втором периоде сменил Александр Салак

Сегодня, 2 декабря, ХК «Сибирь» из Новосибирска с разгромным счётом уступила «Локомотиву» из Ярославля в гостевом матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).







Игра закончилась со счётом 7:3 в пользу «Локомотива» (2:2, 3:1, 2:0).





Первая шайба влетела в ворота «Сибири» уже на 5-й минуте игры, когда воспользовавшись большинством, хозяева поразили ворота сибиряков. Спустя полторы минуты новосибирцы отыграли пропущенную шайбу. На 6-й минуте Владислав Наумов загнал шайбу в ворота ярославцев.





Уже на 20-й минуте хоккеисты вырвались вперёд. Во время быстрой атаки хоккеисты «Сибири» снова поразили ворота «железнодорожников». Автором шайбы стал Александр Бергстрём. На этом первый период не закончился: через 20 секунд после гола «Сибири», хоккеисты из Ярославля провели стремительную атаку и сравняли счёт.





С началом второго периода игроки «Локомотива» снова поразили ворота новосибирцев, забив гол на 23 минуте матча. Спустя еще три минуты новосибирцы отыгрались: на 26-й минуте ворота «железнодорожников» поразил Владимир Первушин.





Лучшие моменты первого периода





На 29-й минуте игроки ХК «Локомотив» вновь вырвались вперёд. Спустя ещё 4 минуты, после стремительной контратаки ярославцы увеличили разрыв в счёте.





В середине второго периода Павел Зубов решил заменить Алексея Красикова, выпустив на лёд Александра Салака.





Лучшие моменты второго периода





В третьем периоде, на 53-й минуте матча, хоккеисты «Локомотива» снова забили шайбу сибирякам, сделав счётразгромным для сибиряков. За две минуты до конца игры, Александр Салак пропустил седьмую по счёту шайбу. Автором финального гола стал нападающий «Локомотива» Егор Аверин.





Предыдущий выездной матч «Сибири» также закончился поражением. Новосибирские спортсмены уступили соперникам из московского «Динамо». Следующий матч ХК «Сибирь» проведёт 5 декабря в Новосибирске против магнитогорского «Металлурга».





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