Жители 154 домов в Заельцовском районе на несколько часов остались без электричества

Подачу электричества восстановили около 21:00

Неприятная ситуация сложилась сегодня в Заельцовском районе Новосибирска. Из-за аварийного отключения без света осталось около 154 домов.







По словам местных жителей, электричество у них отключается регулярно уже несколько вечеров подряд.





«Сегодня уже в третий раз нам отключили свет. Причём отключают не на несколько часов к ряду, а с небольшими интервалами. Отключат и через час включат. Потом опять отключат и включат. Видела как соседи технику выкидывают из-за того, что она перегорает от перепадов напряжения», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ местная жительница.





По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:10. В качестве официальной причины на муниципальном ресурсе было указано «Авартйное отключение».





Из-за перепадов напряжения у местных жителей сгорает бытовая техника





«Люди не могут на работу собраться из-за отсутствия света. Что интересно: у нас не работают лифты, хотя они должны питаться от генераторов. Я живу с ребёнком на 9-м этаже. Каждый раз подниматься – очень не удобно, особенно с колясками. Помимо этого, вместе с электричеством отключается отопление, сидим в холоде», — возмущается местный житель Антон.





Это уже не первое крупное отключение в Заельцовском районе. В сентябре из-за аварии без света осталось более 400 домов.





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