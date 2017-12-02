Массовая авария на Октябрьской магистрали в районе театра «Глобус»
Сегодня на Октябрьской магистрали в районе перекрестка с улицей Каменская произошла массовая авария — столкнулись двигавшиеся друг за другом автомобили, сообщил читатель НГС.НОВОСТИ Николай.
«Водитель на Mazda CX устроил массовое ДТП с участием трёх авто, собрав их всех на перекрестке Октябрьская магистраль – Каменская», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ Николай и прислал несколько фотографий с места ДТП.
По словам Николая, авария произошла в 15:30 и было похоже, сообщил читатель, что виновный водитель был нетрезв.
В пресс-службе областной полиции уточнили, что по их данным, столкновение произошло в 14:30, а пострадавших машин было четыре.
«У дома
Сегодня на Ипподромской в 12:15 случилось ещё одно ДТП: Toyota Mark II влетела в столб. Пострадали все — водитель, его беременная жена и ребенок.
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Илья Калинин
Фото предоставлены читателем НГС.НОВОСТИ Николаем