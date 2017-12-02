Массовая авария на Октябрьской магистрали в районе театра «Глобус»

Авария из четырёх автомобилей произошла сегодня днём на Октябрьской магистрали
Авария из четырёх автомобилей произошла сегодня днём на Октябрьской магистрали

Сегодня на Октябрьской магистрали в районе перекрестка с улицей Каменская произошла массовая авария — столкнулись двигавшиеся друг за другом автомобили, сообщил читатель НГС.НОВОСТИ Николай. 


«Водитель на Mazda CX устроил массовое ДТП с участием трёх авто, собрав их всех на перекрестке Октябрьская магистраль – Каменская», — рассказал читатель НГС.НОВОСТИ Николай и прислал несколько фотографий с места ДТП.


По словам Николая, авария произошла в 15:30 и было похоже, сообщил читатель, что виновный водитель был нетрезв.  


К счастью, пострадавших от столкновения машин не было — только материальный ущерб
К счастью, пострадавших от столкновения машин не было — только материальный ущерб


В пресс-службе областной полиции уточнили, что по их данным, столкновение произошло в 14:30, а пострадавших машин было четыре.


В полиции уточнили, что пока не могут окончательно сказать, кто виноват 
В полиции уточнили, что пока не могут окончательно сказать, кто виноват 


«У дома № 2 по Октябрьской магистрали произошло столкновение четырёх машин — Mazda, Toyota, Chevrolet и ещё какая-то. Там только материальный ущерб, никто не пострадал. По виновному пока ничего не известно — идёт проверка. Всё это — предварительная информация. Может, ещё что-то изменится», — прокомментировали в пресс-службе областной полиции. 


Сегодня на Ипподромской в 12:15 случилось ещё одно ДТП: Toyota Mark II влетела в столб. Пострадали все — водитель, его беременная жена и ребенок. 

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