В оперном театре открыли новый зал на 333 места с киноэкраном

Концертный зал имени Исадора Зака





В Новосибирском театре оперы и балета открылся концертный зал, который был на реконструкции около полутора лет — в зале улучшили акустику, поставили итальянские кресла и сделали киноэкран.







Концертный зал имени Исадора Зака





Торжественное открытие концертного зала имени режиссера, народного артиста СССР Исадора Зака состоялось 2 декабря. Первых зрителей пригласили на премьеру мировой оперы Stabat Mater Джоаккино Россини.







Концертный зал имени Исадора Зака





«Это действительно выдающийся зал, который видел всех выдающихся исполнителей практически Советского Союза. Ну и, конечно, то, что здесь был зал нашего симфонического оркестра. Арнольд Кац, который здесь был, создал выдающийся оркестр, это был его дом, — рассказал перед концертом теперь уже художественный руководитель оперного театра Владимир Кехман.

— Главная наша задача была в том, чтобы не только оставить историческую ценность зала, но и преобразить его, чтобы он отвечал современным реалиям».







Концертный зал имени Исадора Зака





Кресла в новом зале стоят не в одну линию, а амфитеатром. «Акустика этого зала будет одной из лучших в мире.





Концертный зал имени Исадора Зака





Я надеюсь, что в этом зале выступят все выдающиеся исполнители мировые, которые существуют в сегодняшней нашей жизни», — подчеркнул Кехман.





Концертный зал имени Исадора Зака





Реконструкция зала шла около полутора лет. Сейчас, по словам Кехмана, вместимость зала значительно увеличилась.





Концертный зал имени Исадора Зака





Здесь 333 места, однако, в зале могут находиться до 700 человек (руководство планирует приглашать студентов музыкальных школ, которые будут слушать стоя). В зале новое световое оборудование и смонтирован экран для кинопоказов.





Концертный зал имени Исадора Зака





Малый зал Новосибирского театра оперы и балета был открыт осенью 1956

года концертом пианиста Эмиля Гилельса.





Новый концертный зал в оперном театре





Здесь дебютировали новосибирские музыканты, которые стали звездами мировой величины, в том числе: Вадим Репин, Максим Венгеров, Антон Бараховский.







Вид с балкона





Цены на премьеру оперы Stabat Mater доходили до 5 тысяч. Зрителями первого концерта в новом зале стали: министр культуры РФ Владимир Мединский, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





Выступление хора в новом зале





Подготовка к премьере оперы Stabat Mater 2 декабря



